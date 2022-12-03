ساوثجيت: السنغال تتسلح بنجوم البريمير ليج.. ولم تتأثر بغياب ماني

مدن – أكد جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، أن مواجهة السنغال اليوم ستكون قوية، في ثمن نهائي كأس العالم.

وقال ساوثجيت في المؤتمر الصحفي أمس: “المنتخب السنغالي وهو بطل أفريقيا وكان سيئ الحظ بعدم تأهله إلى ثمن النهائي نسخة 2018. هناك العديد من اللاعبين السنغاليين تواجدوا في الدوري الإنجليزي لسنوات ومنهم الحاج ضيوف”.

وأوضح: “المنتخب السنغالي يضم حالياً لاعبين مميزين يتواجدون في البريمير ليج وهو أمر رائع أن تملك إنجلترا بطولة قوية تجذب مواهب العالم”.

وشدد: “جميع اللاعبين جاهزون لمواجهة السنغال وهناك إدراك تام لقدرات بطل أفريقيا، وخاصة أن المنافس قدم مستويات طيبة في البطولة. ماني لاعب رائع ولكن منتخب السنغال قدم مستويات طيبة في غيابه وأظهر روحا قتالية في ظل عدم لحاقه بالمونديال، والمنتخب الآن يقدم مستويات جيدة”.

وأكد المدير الفني للمنتخب الإنجليزي أن استغلال الكرات العرضية والثابتة أمر مهم جداً، موضحاً أن المنتخب السنغالي متميز في هذه النقطة.

وأوضح أن المنتخب الإنجليزي جاهز لخوض ضربات الترجيح إذا وصلت المباراة إلى تلك المرحلة، مؤكداً أن اللاعبين يتدربون عليها بشكل قوي ولكن الفريق يبحث عن الفوز في وقت المباراة نفسه.

وتحدث ساوثجيت عن مدافعه هاري ماجواير مؤكداً أنه لاعب رائع ولكنه تعرض لظروف صعبة بسبب توالي تغيير المدربين وطريقة اللعب في صفوف مانشستر يونايتد، وأكد أن ماجواير لاعب مهم للمنتخب الإنجليزي ولديه خبرات، ولكنه تأثر أيضا بسبب الإصابات التي تعرض لها بخلاف الانتقادات التي نالها.

وتمنى ساوثجيت شفاء أليو سيسيه مدرب السنغال ولحاقه بالمباراة بشكل طبيعي، مضيفا: “المباراة لن تكون سهلة، وأعلم أن الدعم الجماهيري سيكون أكبر للسنغال ولكننا سنقاتل للوصول إلى ربع النهائي”.

وعن إمكانية فوز منتخب عربي بلقب كأس العالم، أشار إلى أن هناك مستويات قوية ومميزة قدمتها المنتخبات العربية والآسيوية، موضحاً أن المعيار في أي مباراة هو العطاء داخل المستطيل الأخضر.

من جهته، أكد هاري كين، نجم منتخب إنجلترا، أنه جاهز تماما لمواجهة السنغال اليوم

وقال كين في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إنه عانى من آلام في قدمه خلال المباراة الأولى، لكنه تعافى منها، مشيرا إلى أن عدم تسجيل الأهداف لا يقلقه، لأنه يؤدي أدوارا أخرى داخل الملعب لمساعدة زملائه.

وأضاف “أداء منتخب إنجلترا في النسخة الحالية للمونديال مميز، بدليل أنه أكثر منتخب سجل أهدافا في البطولة”، موضحاً أن منتخب الأسود الثلاثة يفكر في كل مباراة على حدة للمنافسة على البطولة.

وتابع كين “بابا سار لاعب منتخب السنغال والذي ينشط في صفوف توتنهام من اللاعبين الجيدين ويتدرب في صمت ويركز في عمله”.

وأشاد كين بانطلاقة زميله جودي بيلينجهام لاعب وسط منتخب إنجلترا، مؤكداً أنه “لاعب يملك طاقة كبيرة ومجهودا وافرا وروحا قيادية، كما أنه يتطور بشكل كبير مع توالي مشاركاته بالبطولات الكبرى مع المنتخب”.

وتحدث كين عن غياب محمد صلاح نجم منتخب مصر عن كأس العالم، قائلا: “تواجهنا عدة مرات في الدوري الإنجليزي وهو لاعب من الدرجة الأولى ولسوء الحظ لم يتواجد هنا”.

وهنأ كين زميله في النادي اللندني سون هيونج مين، بعد تأهله مع منتخب كوريا الجنوبية إلى ثمن النهائي، قائلا: “سعيد بمشاهدة فرحته الرائعة وفي حالة اللعب ضد كوريا الجنوبية سأعلق صداقتنا خلال المباراة”.

ونوه أن الوقت كان ضيقا في فترة الإعداد للبطولة وهو الأمر الذي أثر على مستويات اللاعبين بدنيا خصوصا أن النسخة السابقة في روسيا، شهدت فترة أطول للإعداد.

وعلق كين على مرض الأسطورة البرازيلية بيليه، قائلا: “هو ملهم وشخصية مميزة وكانت لحظة مهمة لي أن يشيد بأدائي ويمنحني النصيحة وحزنت كثيرا بسبب علمي بسوء حالته الصحية”.

في الناحية المقابلة، يرى ألفريد جوميز الحارس الاحتياطي لمنتخب السنغال أن المنتخبات الأفريقية عبرت عن نفسها وهويتها جيدا في مونديال قطر.

وقال جوميز في مؤتمر صحفي: “الكاميرون وتونس كان لديهما فرصة التأهل، وفي المستقبل القريب ستتمكن منتخبات أفريقيا من بلوغ مراحل متقدمة، علينا أن نركز على تأكيد البصمة الأفريقية، وأن نكون إيجابيين بالتقدم الذي أحرزناه. المنتخبات الأفريقية يجب أن تكون طموحة ومؤمنة بقدرتها على الفوز أمام أي منتخب”.

وتابع: “نثق في قدرات المدرب (أليو) سيسيه، كما نمتلك مجموعة لاعبين يتطورون باستمرار، إذ يلعبون لدى أفضل الأندية الأوروبية”.

وأكد أن سيسيه “يقول لنا كلما لعبتم في أندية بالمستوى الأول سيزيد نضوجكم. لدينا كثير من اللاعبين المخضرمين، وما من شيء يستبدل هذه التجربة”.

وعن غياب ساديو ماني نجم السنغال وبايرن ميونيخ قال جوميز: “هو أحد قادتنا ويتواصل معنا باستمرار ويؤدي دوره رغم غيابه عن المونديال”.

وواصل: “نتمنى أن يستهين بنا منتخب إنجلترا حتى نحقق المفاجأة، لكن بالتأكيد نحترم بعضنا البعض، ولا صحة لما تتناوله الصحف في هذا الشأن”.

وتابع: “أليو سيسيه خلق بيننا لحمة داخل منتخب السنغال فقد عرف كيف يصقل شخصيات اللاعبين، نحن أسرة قبل أن نكون فريقا، نعمل سويا ونتضامن مع بعضنا وندافع عن بعضنا لأننا نحتاج ذلك وشعبنا يحتاج ذلك أيضا”.

وأكمل جوميز “سيسيه غني عن التعريف هو أول من قاد السنغال للتتويج بأمم أفريقيا، وصعد بالمنتخب إلى كأس العالم مرتين على التوالي، هو ليس الوحيد الذي حقق ذلك وهذا يعني أن المناخ كان موجودا والدعم توفر ليعبر المدرب عن نفسه”.

واختتم “كما أنه يحسن اختيار اللاعبين، واختار أفضل تركيبة ناجحة لمنتخب السنغال. ونحن نشاهد ثمار هذا الجهد حاليا”. – (وكالات)