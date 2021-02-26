ساينز جونيور: حققت حلم الانضمام لفيراري ووالدي رائد في السباقات و من المستحيل التفوق عليه – فيديو

روما – أكد الإسباني كارلوس ساينز الجمعة، أثناء تقديمه رسميا كسائق في فريق “فيراري”، أنه حقق واحدا من “أفضل أحلامه” وهو التوقيع والانضمام لفريق الفورمولا1 بالشركة الإيطالية، ولكنه رفض مقارنته بوالده بطل العالم لسباقات الرالي مرتين مؤكدا أنه “رائد” في سباق السيارات و “من المستحيل التفوق عليه”.

وأكد ساينز خلال مؤتمر صحفي برفقة زميله الفرنسي شارل لوكلير والمدير الفني للفريق ماتيا بينوتو “في حلبة فيورانو ارتديت البزة الحمراء لأول مرة وقدت سيارة فيراري على حلبة أسطورية. قمت بكل ذلك في يوم واحد ولن أنسى هذا مطلقا. كنت قلقا في البداية ولكن بعد ذلك اختفت الرهبة واستمتعت باليوم وبما حدث”.

وأقر ساينز، الذي يعد خامس سائق إسباني في تاريخ شركة فيراي، بأنه حلم بالانضمام لفريق فيراري منذ الصغر، وعلى الرغم من تحقيق هذا الحلم والتحدي الكبير إلا أن نموه المهني لم يكتمل بعد.

وأضاف السائق الإسباني “لن أتفوق على ظل والدي قط. فهو بطل العالم لسباقات الرالي مرتين وهو شيء لم أحققه بعد وأتمنى تحقيقه. بالإضافة إلى أنه كان رائدا وسائق استثنائي”.

وأضاف “سيكون من الصعب تخطيه حتى وإن كنت جزء من فيراري ونجحت في تحقيق أحد أفضل أحلامي. والدي حقق لقبين لبطولة العالم وأرى أنه من المستحيل تخطيه”. – (إفي)