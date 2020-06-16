ساينز يحرز جائزة استورياس لفئة الرياضة

مدريد – نال الاسباني كارلوس ساينز، بطل العالم للراليات مرتين ورالي دكار الصحراوي ثلاث مرات، جائزة أميرة استورياس لفئة الرياضة الثلاثاء.

وهذه أول مرة منذ عام 2007 ينال الجائزة رياضي من عالم السيارات، بعدما أحرزها بطل العالم للفورمولا واحد سبع مرات الألماني ميكايل شوماخر.

وتوزّع جوائز أميرة استورياس منذ العام 1981 وتمنحها مؤسسة تحمل الاسم نفسه وتوزّع في مدينة اوفييدو في منطقة استورياس (شمال اسبانيا). وهي تكافئ اشخاصا أو مؤسسات لأعمال ذات بعد دولي في فئات مختلفة من فنون وعلوم ورياضة.

وهيمن الرياضيون الاسبان على هذه الجائزة، على غرار رئيس اللجنة الأولمبية الراحل خوان انتونيو سامارانش (1988)، لاعب الغولف سيفيريانو باليستيروس (1989)، بطل الدراجات ميغل اندورين (1992)، لاعبة كرة المضرب أرانتشا سانشيز فيكاريو (1988)، بطل العالم في الفورمولا واحد فرناندو ألونسو (2005)، نجم كرة المضرب رافايل نادال (2008)، لاعبي كرة القدم تشافي وإيكر كاسياس (2012)، والشقيقين لاعبي كرة السلة باو ومارك غاسول (2015).

ويحصل كل فائز في الجائزة التي تحمل لقب وريث العرش في اسبانيا، على خمسين ألف يورو ومنحوتة من تصميم الفنان خوان ميرو.

وكان “الماتادور” ساينز (57 عاما) قد احرز بطولة العالم للراليات عامي 1990 و1992، ورالي دكار في اعوام 2010 و2018 و2020، وهو والد السائق الجديد في فريق فيراري للفورمولا واحد كارلوس ساينز جونيور.

وهنأ نادي ريال مدريد ساينز وكتب على موقعه الرسمي “وراء انجازاته، يمثّل كارلوس ساينز أفضل قيم الرياضة وهو لاعب متحمس في ريال مدريد يفخر به جميع مشجعي مدريد”.

وكان ساينز قبل دخوله عالم السيارات لاعبا موهوبا في كرة القدم والسكواش، وأجرى في مراهقته تجربة مع ريال مدريد.

كما أحرز لقب بطولة اسبانيا في السكواش بعمر السادسة عشرة. – (أ ف ب)