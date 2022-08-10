سباقات السيارات تهجر الأرض وتغزو الفضاء

أيمن وجيه الخطيب – كثيرا ما تعود بنا الذاكرة إلى أحداث فترة محددة من الزمن، وقد يكون صعود الإنسان إلى القمر واختراق الفضاء الخارجي، من أهم الأحداث التي توقف عندها العالم كافة.

لا شك أنها كانت لحظات راقب خلالها العالم أجمع بشغف، أعظم مغامرة قام بها الإنسان.

ويبدو أن العالم على موعد جديد مع أحداث كبيرة في تكنولوجيا السيارات الطائرة التي كانت حلما كبيرا لدى البعض، حيث كشفت شركة أسترالية عن سيارة سباق طائرة بدون سائق، تشبه سيارات سباق الفورمولا 1، لكن بخصائص وميزات إضافية، مثل قدرتها على التحرك في اتجاهات مختلفة، وتظهر تفوقها وسرعتها العالية في الفضاء بدلا من الأرض.

وتتوجه شركات عملاقة في صناعة السيارات، نحو تطوير السيارات الكهربائية والقيادة الذاتية وصولا إلى المركبات الطائرة.

وسيكون سائق السيارة الطائرة، قادراً على القيام بأسلوب الانعطاف الحاد نفسه مثل سيارات سباق الفورمولا 1، ولكن مع القدرة على التحرك عمودياً.

ويراهن صناع المركبة الطائرة، على هبوطها بأمان والتمتع بتحكم لافت، في حال تعرضت مراوحها لعطل أو تعطلت بطاريتها.

ويأتي الهدف من السيارة الطائرة صديقة البيئة، محاولة لإنشاء رياضة بديلة تمكنها من تسريع وتيرة التنقل الجوي في الهواء النظيف.

وتسعى الشركة الأسترالية إلى نقل رياضة سباقات السيارات الطائرة في مختلف أنحاء العالم إلى الفضاء، واستلهمت فكرة التصميم من سيارات السباق في خمسينيات وستينيات القرن الماضي.

وأظهرت سيارة السباق الطائرة “أوكتوكوبتر” التي يطلق عيلها اسم “إم كي 3 إيرسبيدر”، تفوقها وسرعتها العالية في الفضاء بدلا من الأرض العام الماضي، في صحراء أستراليا للمرة الأولى تحت مراقبة هيئة سلامة الطيران المدني الأسترالية، وسارت السيارة بسرعة مثل سيارات الفورمولا 1، وتم توجيه السيارة عن بعد وستكون جزءا من سلسلة سباقات “إيرسبيدر”.

وتستمد السيارة قوتها من خلال منظومة عمل بالطاقة الكهربائية المتطورة، حيث تستطيع تلك المحركات أن تنتج قوة قدرها 429 حصانا، مع قدرة في التحليق يصل مداها إلى 500 متر بعيدا عن سطح الأرض.

وصمم السيارة مهندسو ماكلارين وجاغوار ورولز رويس وبوينج وبرابهام، وهي مزودة بـ8 شفرات دوارة تحيط بقمرة القيادة المركزية المصنوعة من ألياف الكربون، وتعمل ببطارية ليثيوم بوليمر تسمح لها بالطيران لمدة 15 دقيقة تقريباً. وسيستمر كل سباق لمدة 45 دقيقة، ما يعني أن هناك حاجة إلى محطتي توقف على غرار رياضة سباق السيارات لتغيير البطارية.

وتتمتع السيارة بـ”رادار” متطور جدا يتيح لها أن تتفادى الاصطدام بأجسام أو عربات أخرى عندما تجري رحلتها في الجو.

ولن تكون السيارات مأهولة، لأن قيادتها ستكون عن بعد، خلال المرحلة الأولى، وستكون سرعتها القصوى 120 كم في الساعة.

وستتنافس في المستقبل 4 فرق و10 طائرات في سلسلة من طراز “الفورمولا 1″، حيث يتم التحكم في السيارات غير المأهولة من الأرض بواسطة طيارين لديهم خبرات في الطيران ورياضة السيارات والرياضات الإلكترونية.

وتقلع هذه السيارات بشكل عمودي ثم تشق مسارها في الجو، وعندما تنتهي الرحلة، تهبط أيضا بطريقة عمودية. وتم الاستعانة بفريق عالمي من الخبراء التقنيين والمهندسين والمصممين من سباقات الفورمولا 1 ومن لديهم خبرات تصنيع سيارات الأداء والطيران المدني والعسكري.

وستجري قيادة سيارة “إم كي 3 إيرسبيدر” عن بعد من قبل رجال ونساء من ذوي المهارات العالية، يشغلون مقعدا في بيئة تحاكي الديناميكيات وبيئة العمل لقمرة القيادة، وسيتحكمون في السيارة بالطريقة نفسها التي يتحكم بها الطيار الموجود في قمرة القيادة بأوامر بطرف الإصبع، يتم إرسالها على الفور، حيث ترسم سلسلة من الدورات التي تمليها مسارات السماء الإلكترونية.

وستتنافس الفرق بمواصفات متطابقة، ما يعني أن المهارة التجريبية واستراتيجية الفريق هي التي ستحدد الفائزين بالسباق، سيضمن ذلك المنافسة الشديدة التي يتوق إليها عشاق رياضة السيارات التقليدية أيضا.

وتقدر قيمة التكنولوجيا الجديدة، بنحو 1.5 تريليون دولار بحلول العام 2040.

وتعكف شركة أسترالية على تطوير السيارة الطائرة منذ ما يزيد على 3 أعوام، بهدف إيجاد سيارة رياضية صديقة للبيئة، لأن الشركة تعمل على تطوير مركبات تعمل كهربائيا بشكل كامل، وتراهن الشركة على تطوير 10 سيارات طائرة ومتطابقة فيما بينها، حتى تكون جاهزة للدخول في السباق.

وتقول الشركة: “إن هذه السيارات ستمنح من يقودها عن بعد، تجربة مشابهة لما يجري في سباق الفورمولا 1، حتى يقوم بالانعطاف والتحرك المرن، بشكل لا يختلف كثيرا عما يجري في حلبات الأرض، وسيتنافس المتسابقون”من شفرة إلى شفرة” على مواقع لا يمكن الوصول إليها في رياضة السيارات التقليدية.

وفي صيف العام 2019، أعلن رائد الأعمال ماثيو بيرسون مؤسس إيرسبيدر عن طموحه في إنشاء أول سلسلة سباقات في العالم للسيارات الطائرة الكهربائية، مستندا إلى الدور الذي لعبته السباقات تاريخيا في العمل على تسريع وتيرة تطوير كل من النقل البري والجوي.

اليوم، يحاكي بيرسون وفريقه بفخر إرث رواد السيارات والطيران مثل، إنزو فيراري، وكارل بنز، وجون ألكوك، وآرثر براون، في صنع التاريخ من خلال الرحلات الأولى لسيارة سباق كهربائية كاملة الحجم، وهي “إم كي 3 إيرسبيدر”.

وتتوجه شركات عملاقة في صناعة السيارات نحو تطوير السيارات الكهربائية والقيادة الذاتية وصولا إلى المركبات الطائرة.

ونجحت اليابان في تطوير أول سيارة طائرة في العالم، ليتحقق بذلك الحلم الذي راود كثيرين طوال عقود بأن يصبح التحليق في السماء بسهولة القيادة نفسها على الأرض.

وسافرت “سكايدرايف”، أصغر سيارة طائرة في العالم إلى شوارع اليابان وسمائها، في تجارب لنموذج أولي مع طيار بشري قد يمهد لدخول الطراز مرحلة التصنيع الضخم بحلول العام 2026.

وتسعى “سكايدرايف” إلى تقديم تجربة عامة كاملة للسيارة الطائرة بعد أن أجرت عددا من الرحلات الجوية التجريبية السابقة غير المأهولة.

وأقر توموهيرو فوكوزاوا، الذي يرأس فريق “سكايدرايف” البحثي، أن جعل “السيارة الطائرة” آمنة من العوامل بالغة الأهمية.

ودخلت شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية “هيونداي” عالم النقل المستقبلي الذكي بتقديمها سيارة طائرة تحمل اسم “باف” في معرض الإلكترونيات العام 2020.

ولا تكتفي المجموعة العملاقة ببيع سيارات عادية وتقليدية، بل قامت باستثمار مليارات الدولارات في سبيل تحقيق حلمها وتطوير وسائل النقل المستقبلية، بما في ذلك فئة السيارات الطائرة.

وتعد الشركة الكورية واحدة من أكثر الشركات المستثمرة في هذا المجال من بين أكثر من 70 شركة تعمل على مركبات الطيران الشخصية.

وتستثمر شركة “دايملر” الألمانية في مشروع السيارة الطائرة التي تعمل بالكهرباء بشكل كامل وتتسع لراكبين، وكذلك شركة “جيلي” الصينية لصناعة السيارات التي تستثمر في إنتاج سيارة قادرة على الطيران مثلما كانت تظهر تلك السيارات في كتب الخيال العلمي، حيث يمكنها أن تسير على الطرق العادية وكذلك الطيران مثل الطائرة.

وتدخل شركة “تويوتا” اليابانية لصناعة السيارات السباق، حيث تعمل على السيارة الطائرة “ايفتول” التي سيكون بإمكانها حمل 5 ركاب.

ويصطدم الترويج لمركبات طائرة بالعديد من التحديات على الصعيد التجاري، منها حجم بطارية التشغيل ومراقبة الحركة الجوية وأمور أخرى تتعلق بالبنية التحتية والسلامة.