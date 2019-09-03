سباقا الكارتينغ الخامس والسادس ينطلقان يومي الجمعة والسبت

عمان – الغد – ينطلق صباح يوم الجمعة المقبل سباق الكارتينغ الخامس ، في حلبة جوردن سبيد سنتر (تحدي روتاكس- ماكس)، ويقام السباق لفئات (السينيور والميني والمايكرو والجونيور– ماكس)، من التصفيات وجولة فاينل وينطلق سباق الكارتينغ السادس يوم السبت لفنفس الفئات وفي ذات المكان.

ووفق التعليمات التكميلية لسباقي الكارتينغ الخامس والسادس لفئات (الميني والمايكرو– ماكس)، تجري يوم الجمعة والسبت المقبلين عملية الفحص الفني للسيارات من الساعة 9 – 10 صباحا ومن ثم شرح عن السباق من الساعة صباحا 10.05- 10.10 صباحا، ومباشرة عملية الإحماء من الساعة صباحا 10.20- 10.25 صباحا، وتبدأ التصفيات من الساعة 10.40 صباحا – 10.50 صباحا.

وتبدأ جولة (بريفاينل للسباق 1) وتضم 12 لفة عند الساعة 11.10 صباحا، ومن ثم جولة (فاينل للسباق 2) وتضم 15 لفة عند الساعة 11.40 ظهرا.

ووفق التعليمات التكميلية للسباق لفئة الجونيور والسينيور- ماكس تجري يوم الجمعة المقبل عملية الفحص الفني للسيارات من 9 – 10 صباحا ومن ثم شرح عن السباق من الساعة 10.05- 10.10 صباحا، ومباشرة عملية الإحماء من الساعة 10.30- 10.35 صباحا، وتبدأ التصفيات من الساعة 10.55- 11.05 صباحا.

وتبدأ جولة (بريفاينل للسباق 1) وتضم 15 لفة عند الساعة 11.20 صباحا ومن ثم جولة (فاينل) عند الساعة 11.50 صباحا وتضم 20 لفة

ومن أقوى أبطال الكارتينغ في فئة السينيور- ماكس: مناف حجاوي وأمير هشام النجار وهشام أمير النجار، وفي فئة الميني- ماكس: سند الحموي وفيصل ناشخو وأركان مكالدة، وفي فئة الماسترز: علاء حبش، وفي فئة الجونيو: عبدالله الدسوقي وزيد الحاج حامد.

وتشرف على السباق لجنة الحكام المكونة من زيد بلقز (رئيسا)، والأعضاء عمر زعرور وباسم ترزي ، ويدير السباق طارق سختيان. ومسؤولا النتائج سامر عبيدو ومسؤول السلامة عبد الله قصص ضابط شؤون المتسابقين يمان أبو العدس والمراقبون من طاقم حلبة جوردن سبيد سنتر ومسؤولا الفحص الفني عمر وخالد فراح ومسؤولة التسويق والإعلام داليا ناصرالدين، ومسؤول دخول وخروج السيارات للمضمار حنا قبطي والمسؤول المالي محمد السيد ومسؤول الدعم اللوجستي خليل السواعير ومسؤول اللوازم رضا بكر ومسؤول التصوير الفوتوغرافي مؤيد فريج.