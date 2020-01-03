سباق أردني بحريني.. لبناني فلسطيني لبلوغ النهائي

عمان – الغد- يلتقي المنتخب الوطني للشابات بكرة القدم مساء اليوم السبت، على ستاد مدينة خليفة الرياضية في البحرين، نظيره المنتخب البحريني في الدور نصف النهائي لبطولة اتحاد غرب آسيا الثانية للشابات دون 18 عاما بكرة القدم.

وكان منتخب الشابات وعقب تعادله السلبي أول من أمس مع المنتخب الإماراتي، قد احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط متقدما بفارق الأهداف عن المنتخب الإماراتي، فيما تصدر المنتخب اللبناني المجموعة بالعلامة الكاملة (9 نقاط).

وفي المباراة الثانية بالدور نصف النهائي والتي تسبق مباراة الأردن والبحرين (متصدر المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط)، يلتقي المنتخب اللبناني (أول المجموعة الأولى) مع المنتخب الفلسطيني (ثاني المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط).

ويتأهل الفائزان في مباراتي نصف النهائي اليوم، إلى المباراة النهائية للبطولة، والتي ستقام مساء الإثنين المقبل، فيما يتقابل

الخاسران من دور قبل النهائي لتحديد المركزين الثالث والرابع في اليوم ذاته، فيما يلتقي يوم غد الأحد منتخب الإمارات (ثالث المجموعة الأولى) مع منتخب الكويت (ثالث المجموعة الثانية) لتحديد المركزين الخامس والسادس.

يذكر أن المنتخب الأردني، كان قد ظفر بلقب النسخة الأولى من بطولة الشابات التي أقيمت في لبنان خلال شهر آب (أغسطس) من العام 2018، برصيد 6 نقاط، فيما جاء لبنان ثانياً بـ 3 نقاط، وفلسطين بالمركز الأخير دون نقاط.

اللجنة النسوية تجتمع الإثنين

تجتمع اللجنة النسوية في اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، يوم بعد غد الإثنين، في فندق (سويس-بل اوتيل سيف) في العاصمة البحرينية المنامة بحضور الأمين العام لاتحاد غرب آسيا خليل السالم، وذلك لمناقشة أجندة بطولات الكرة النسوية للعام الحالي 2020.

وتترأس سوزان شلبي من الاتحاد الفلسطيني اللجنة النسوية، التي تضم كلا من أمل بو شلاخ من الإمارات نائباً لرئيسة اللجنة، والعضوات: ضوى بنت خالد آل خليفة (البحرين)، الشيخة نورة الصباح (الكويت)، وستيفاني النبر (الأردن).

وسيتم خلال الاجتماع مناقشة أمور المسابقات وأجندة العام 2020 لبطولات الكرة النسائية بمختلف فئاتها العمرية، والتباحث في دورة تطوير الحكام الإناث التي أقيمت في دبي مطلع كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وتنظيم دورة تدريبية للإناث للمستوى B.

كما سيتم المصادقة على محضر الاجتماع السابق، بالإضافة الى تحديد موعد ومكان الاجتماع السادس للجنة، ومناقشة عدّة مقترحات لتطوير وتعزيز اللعبة في منطقة غرب آسيا.