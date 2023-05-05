عمان – اختتمت، صباح أمس، في حدائق الحسين، منافسات سباق الأطفال الذي جرى ضمن فعاليات “أكوافينا” ألتراماراثون البحر الميت، بتنظيم من الجمعية الأردنية للماراثونات، وتحت رعاية سمو الأمير فراس بن رعد، وسط مشاركة أكثر من 800 طفل.

وتم تقسيم الفئات المشاركة إلى ثلاث فئات؛ ضمت الأولى الأطفال من عمر 6 إلى 8 سنوات، والثانية من 9 إلى 11 سنة، والثالثة من 12 إلى 14 سنة.

وجاءت نتائج الفائزين في سباق الأطفال على النحو الآتي:

فئة الذكور (12-14 سنة): المركز الأول: جواد المجالي، المركز الثاني: إبراهيم أبو صيام، المركز الثالث: عبادة أبو عدرة.

فئة الذكور (9-11 سنة): المركز الأول: ماجد سليمان السعايدة، المركز الثاني: ماجد أحمد السعايدة، المركز الثالث: آرثر ليبوليس.

فئة الذكور (6-8 سنوات): المركز الأول: عبد المجيد أبو سعيد، المركز الثاني: زيد السعايدة، المركز الثالث: عمر الطميزي.

فئة الإناث (12- 14 سنة): المركز الأول: ملاك سلطان، المركز الثاني: إيمان الطميزي، المركز الثالث: ميار المنسي.

فئة الإناث (9-11 سنة): المركز الأول: رحمة الجعارات، المركز الثاني: شيماء الشرايعة، المركز الثالث: آية الخطيب.

فئة الإناث (6-8 سنوات): المركز الأول: عايشة موسى، المركز الثاني: ليزا عاصين، المركز الثالث: إليانا نشاش.

وفي ختام السباق، تناوب مندوب سمو الأمير فراس بن رعد، مدير المدينة في أمانة عمان الكبرى وعضو مجلس إدارة الجمعية الأردنية للماراثونات أحمد ملكاوي، ومدير عام الجمعية لينا الكرد، ومديرة التسويق في شركة “بيبسي الأردن” رؤى زيدان، على تكريم الفائزين بالمراكز الأولى وتوزيع الجوائز العينية لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل فئة المقدمة من شركة “أكوافينا”.

ويحقق سباق “أكوافينا” ألتراماراثون البحر الميت 2023 أهدافه الرياضية والإنسانية، إذ استجابت الجمعية الأردنية للماراثونات لذلك، من خلال قيامها بإشراك الأيتام في الفعاليات الرياضية لما لها من أثر فاعل في تحفيزهم على المشاركة والمنافسة، حيث شارك ما يقارب 150 طفلا يتيما تابعين لوزارة التنمية الاجتماعية بالمجان من الجمعيات المختلفة و100 طفل من المدارس الأقل حظا التابعة لوزارة التربية.

وقدمت أسرة الجمعية التهاني للفائزين بالسباق، مثنية على نجاح سباق الأطفال على جميع الأصعدة، سواء من ناحية حجم المشاركة، أو من الناحية التنظيمية. وبينت الأهمية الخاصة التي يمثلها هذا النوع من السباقات الموجهة للأطفال، التي من شأنها تعويدهم على المثابرة والمنافسة، ما يؤدي إلى زراعة حب التفوق لدى هذه الفئة العمرية.