سباق البرتغال للفورمولا1 يقام أيار

باريس – تقام جائزة البرتغال الكبرى في 2 أيار/مايو المقبل وتشكلّ الجولة الثالثة من بطولة العالم للفورمولا 1، بحسب ما أعلن مروج “الفئة الاولى” والاتحاد الدولي للسيارات “فيا” الجمعة.

وستستقبل حلبة بورتيماو في منطقة ألغارفي احدى جولات البطولة العالمية للمرة الثانية في تاريخها، بعد نسخة أولى في تشرين الاول/أكتوبر 2020 خلال عام شهد تعديل للمواعيد والسباقات في ظل تداعيات تفشي فيروس كورونا.

ولم يتم تقديم ضمانات بشأن إقامة السباق بسبب انتظار كيفية تطور جائحة “كوفيد-19”.

قال الايطالي ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي للفورمولا واحد والمدير السابق لفيراري في بيان “نأمل في أن نتمكن من استقبال الجماهير في بورتيماو (تابع السباق عام 2020 حوالي 27 الف متفرج) في ظروف آمنة ونعمل مع المروج على تفاصيل هذه الخطة”.

ويأتي تعيين سباق البرتغال في موعده المحدد بعد قرار الغاء النسخة 2021 من جائزة فيتنام الكبرى، وذلك للعام الثاني توالياً.

ومن المتوقع أن تنطلق منافسات البطولة العالمية في البحرين في 28 الشهر الحالي، وتتضمن 23 سباقا وهو رقم قياسي.

كما تم نقل موعد جائزة استراليا الكبرى والتي كان من المفترض أن تفتتح البطولة هذا العام من 21 الشهر الحالي إلى 21 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. فيما لم تتم برمجة جائزة الصين الكبرى بعدما كان من المفترض أن تقام في 11 نيسان/إبريل المقبل. – (أ ف ب)