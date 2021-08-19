سباق الدرفت الثاني ينطلق اليوم في حلبة مادبا

عمان- الغد- ينطلق صباح اليوم، سباق الدرفت الجولة الثانية من بطولة الأردن لسباقات الدرفت بمشاركة 29 متسابقا من الأردن وفلسطين في حلبة مادبا.

ويتكون السباق من 3 جولات، ويقام من دون جمهور وفقا للبروتوكول الصحي المتبع في جائحة كورونا، علما أن السباق يقام بدعم من شركة “زين” الأردن.

ويشارك في السباق: أنس الحلو (بي ام دبليو ايه 46)، عثمان التكريتي (بي ام دبليو ايه 46)، محمد الفقهاء (بي ام دبليو ايه 30)، عبد الله أبو حسين (نيسان سيلفيا اس 13)، أحمد الجبالي (نيسان سيلفيا اس 13)، رأفت هارون (تويوتا جي تي 86)، ياسر الحلو (بي ام دبليو ايه 30)، محمود شداد (بي ام دبليو ايه 30)، سليمان عوض (بي ام دبليو ايه 36)، مؤيد يوسف (بي ام دبليو ايه 30)، مجاهد البيتموني (بي ام دبليو ايه 36)، سهيل الأصبح (فلسطين)، (بي ام دبليو ايه 30)، عصام الجمل (بي ام دبليو ايه 30)، محمد كعوش (بي ام دبليو ايه 30)، محمد نوفل (بي أم دبليو ايه 90 إم 3)، خالد الطيطي (بي ام دبليو ايه 30)، جبريل حسونة (بي ام دبليو ايه 30)، محمود موسى الجبالي (بي ام دبليو ايه 30)، عبد الرحمن الصوالحي (بي ام دبليو ايه 30)، عبد الله سرور (بي ام دبليو ايه 46)، صالح أبو شقدوم (فلسطين)، (بي ام دبليو ايه 30)، حمدي أبو سنينة (بي ام دبليو ايه 30)، إبراهيم الباشا (بي ام دبليو ايه 46)، سمير العدوان (تويوتا جي تي 86)، محمد شاكر (بي ام دبليو ايه 30)، عرفات المحضي (فلسطين)، (بي ام دبليو ايه 30)، تميم الحسن (بي ام دبليو ايه 30)، نصر هنية (بي ام دبليو ايه 36)، نافذ السوقي (بي ام دبليو ايه 36).