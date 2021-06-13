سباق السرعة الأول ينطلق الجمعة

عمان – الغد – ينطلق يوم الجمعة المقبل، سباق السرعة الأول على حلبة نادي السيارات الملكي من دون جمهور للحفاظ على سلامة الجميع، وفقا للبروتوكول الصحي المتبع، بتنظيم من الأردنية لرياضة السيارات وبدعم من شركة زين الأردن.

وينتظر أن تشتعل أجواء المنافسات على لقب السباق بين المتسابقين، لتصل ذروتها في أول سباقات السرعة للعام 2021، ومن المتوقع مشاركة عدد من أقوى المتسابقين في سباقات السرعة.

ويدير السباق زيد وليد أبو زيد ، ووفق التعليمات التكميلية للسباق، يغلق عند الساعة 4 عصر الأربعاء المقبل، باب التسجيل للسباق، وسيتم الإعلان عن قائمة المشاركين في السباق بنفس اليوم.

وتم تحديد الوقت من الساعة 3 عصرا إلى الساعة 5 من مساء يوم الخميس، موعدا للتدقيق الإداري والفحص الفني في ساحة التدريب بنادي السيارات الملكي، وسيتدرب المتسابقون من الساعة 3 إلى 5 مساء على المسار سيرا على الأقدام في حلبة السباق، ومن ثم الإعلان عن التصنيف النهائي وقائمة المشاركين المسموح لهم المشاركة في السباق.

وينطلق السباق عند الساعة 9.30 من صباح يوم الجمعة المقبل، ويتكون من 3 جولات يشارك فيها جميع المتسابقين المسجلين في السباق.

ويجب على المشاركين وطواقم الصيانة إبراز شهادة التطعيم (جرعة واحدة على الأقل) ومضى عليها 21 يوما فأكثر للسماح لهم بالدخول إلى موقع السباق، وفي حال كانت المدة أقل من 21 يوما يتوجب عليهم إبراز شهادة فحص “كورونا”، ويجب الحفاظ على مسافة آمنة بين الأشخاص، وعدم مشاركة الأدوات.

ويتوجب على كل فريق توفير مواد التعقيم داخل موقع الصيانة الخاص به، وعلى الراغب بالمشاركة تقديم الطلب إلكترونيا، وتمنع التجمعات في جميع الأماكن داخل الحدث، والتواصل مع المتسابقين وضابط شؤون المتسابقين سيكون عبر الهاتف فقط.

ويجب التباعد مسافة 2 متر بين مواقع الصيانة، والتأكد من ارتداء سوار إذن المرور عند الدخول إلى موقع الصيانة وعدم مغادرة الموقع دون إذن مدير السباق، إلى حين انتهاء السباق حيث سيتم إغلاق البوابة عند الساعة 8.30 ولن يسمح بدخول أي شخص بعد ذلك.