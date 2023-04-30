سباق السرعة الأول ينطلق في حلبة منجا بمحافظة مادبا الجمعة

عمان – الغد – ينطلق الجمعة سباق السرعة (الجولة الأولى من بطولة الأردن لسباقات السرعة)، في حلبة منجا بمحافظة مادبا، بدعم من شركة زين الأردن.

ويقام السباق تماشيا مع نظام الرياضة الدولي الصادر عن الاتحاد الدولي لرياضة السيارات (فيا)، والتعليمات العامة لسباقات السرعة 2023 الصادرة عن الأردنية لرياضة السيارات.

ويتكون السباق من 3 جولات لفئات الدفع الرباعي والأمامي والخلفي سيتم الإعلان عن قائمة المشاركين في السباق عند الساعة الرابعة مساء اليوم الثلاثاء وسيتم اجراء يوم الخميس عملية عملية التدقيق الإداري والتوثيق والفحص الفني والتدريب على المسار سيرا على الأقدام في حلبة السباق.

قمة منتظرة

ينتظر أن تكون الأجواء التنافسية بين المتسابقين قوية والقمة الكبيرة منتظرة لنيل لقب السباق، ولن تكون المنافسة سهلة بين المتسابقين، بعد أن وصلت ذروتها العام الماضي، ومن المتوقع مشاركة عدد من أقوى المتسابقين في سباقات السرعة.

– الفائزون في العام لبطولة الأردن لسباقات السرعة 2022: الأول: شاكر جويحان برصيد 112.5 نقطة، الثاني: مصطفى عطاري برصيد 91 نقطة، الثالث: يزن قطان برصيد 81 نقطة، الرابع: غيث وريكات برصيد 81 نقطة، الخامس: فادي دهشان برصيد 68 نقطة، السادس: هشام النجار برصيد 64 نقطة، السابع: أمير النجار برصيد 63 نقطة، الثامن: أمير ناصيف برصيد 59 نقطة، التاسع: أيمن النجار برصيد 36 نقطة، العاشر: محمد شاهين برصيد 32 نقطة.

– الفائزون في بطولة الدفع الرباعي 2022: الأول: شاكر جويحان برصيد 112.5 نقطة، الثاني: مصطفى عطاري برصيد 91 نقطة، الثالث: يزن قطان برصيد 81 نقطة، الرابع: غيث وريكات برصيد 81 نقطة،الخامس: هشام النجار برصيد 76 نقطة، السادس: فادي دهشان برصيد 68 نقطة، السابع: أمير النجار برصيد 63 نقطة، الثامن: أمير ناصيف برصيد 59 نقطة، التاسع: أيمن النجار برصيد 42 نقطة.، العاشر: محمد شاهين برصيد 42 نقطة.

*الفائزون في بطولة الدفع الخلفي 2022: الأول: طارق صرصور (فلسطين) برصيد 95 نقطة، الثاني: جاد نباص برصيد 95 نقطة.، الثالث: سالم طعيمة برصيد 93 نقطة، الرابع: إبراهيم أبو شلبك (فلسطين) برصيد 80.5 نقطة، الخامس: فادي شاهين برصيد 70 نقطة ، السادس: عامر موسى برصيد 65 نقطة، السابع: محمد الشرفاء (فلسطين) برصيد 52 نقطة، الثامن: ضياء كرزون برصيد 46 نقطة، التاسع: خليل محيسن برصيد 30 نقطة.، العاشر: يزن حموضة (فلسطين) برصيد 27 نقطة.

*الفائزون في بطولة الدفع الأمامي 2022: الأول: أمجد الحوراني برصيد 112.5 نقطة، الثاني: مصطفى جمعة برصيد 99 نقطة.، الثالث: يزن جمعة برصيد 87 نقطة، الرابع: عاصم عارف برصيد 74 نقطة.، الخامس: ممدوح جمعة برصيد 52 نقطة، السادس: ميرا ترزي برصيد 37 نقطة.،السابع: فرح زكريا برصيد 31 نقطة، الثامن: محمد نقاوة برصيد 30 نقطة.،التاسع: احمد البنا برصيد 26 نقطة، العاشر: جورج سعادة (فلسطين) برصيد 25 نقطة.

* الفائزون في بطولة السيارات الكلاسيكية 2022: الأول: حسام حشايكة برصيد 105 نقطة، الثاني: محمد صوالحة برصيد 102 نقطة، الثالث: عاصم الضروس برصيد 82 نقطة، الرابع: أيمن الساعي برصيد 81 نقطة، الخامس: حسان القوقا برصيد 71.5 نقطة، السادس: سيف فرماوي برصيد 32 نقطة، السابع: سامي حزين برصيد 30 نقطة، الثامن: صدقي أبو شقرة برصيد 22 نقطة.

اللجان العاملة في السباق

يشرف على السباق لجنة الحكام المكونة يعقوب تابللو (رئيسا)، وزياد مسنات وناديا شنودة، ومدير السباق لؤي مرعي وكبير المراقبين مجد شاهين، ومسؤولو السلامة عبد الله جانخوت وأحمد منصور، ومسؤول الفحص الفني باسم ترزي، وضباط شؤون المتسابقين يمان أبو العدس وعبد الله الحلو ، ومسؤول العمليات والاتصالات محمد الدبوبي، ومسؤول الاتصالات مؤيد مكاوي، ومسؤولو النتائج نرجس الشريدة عبد الرحيم محمود ويزن مرعي وأمينة الخلالية، ومسؤول التوثيق والسكرتاريا محمد شتيوي، ومسؤولة التسويق والإتصال داليا ناصر الدين، ولجنة الفحص الفني المكونة من ناصر قدومي وشرف المجالي ورامي أبو طوق وحاتم المنير وعيسى خير ونتاشا دوخقان ورامز ترزي ومعتز جبر، ويوسف دعمي، ومسؤول التصوير الفوتوغرافي مؤيد فريج، ومسؤول الاعلام أيمن الخطيب ، ومسؤول موقف الصيانة أحمد الظاهر، ومسؤول دخول وخروج السيارات للمضمار لورنس دروزة، ومسؤول نقطة البداية محمد الشيخ، ومسؤول التزويد علاء زكارنة، والمسؤول المالي محمد السيد، ومسؤول الأمن خليل السواعير، ومسؤول اللوازم رضا بكر.

تذكير: محمد صلاح قاموا بدعتوك الى Twoo

27 أبريل 2012, 18:27:51 UTC+3

DPA

تحديث

سباق السرعة الأول ينطلق في حلبة منجا بمحافظة مادبا الجمعة

سباق السرعة الأول ينطلق في حلب

30 أبريل 2023, 15:26:41 UTC+3

SHOW DIFFERENCE