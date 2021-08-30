سباق السرعة الثالث ينطلق الجمعة بمشاركة 52 سائقا من الأردن وفلسطين

عمان – الغد – ينطلق عند الساعة 9 صباح يوم الجمعة ، سباق السرعة الثالث على حلبة نادي السيارات الملكي “بيت سباقات السرعة” ، بمشاركة 52 سائقا من الأردن وفلسطين، حيث يعد مسار النادي من أفضل المسارات وأصعبها بالنسبة المتسابقين، ويتكون من 3 جولات يشارك فيها جميع المتسابقين المسجلين في السباق ، ويقام السباق بدعم من شركة زين الأردن، ويخضع السباق للبروتوكول الصحي الصارم المتبع ضمن إجراءات السلامة العامة بسبب جائحة كورونا وسيتم نقل فعالياته من خلال قناة المملكة على موقعي التواصل الاجتماعي “فيس بوك ويوتيوب”.

ووفقا للتعليمات التكميلية للسباق تم تحديد يوم الخميس موعدا للتدقيق الإداري والفحص الفني في ساحة التدريب بنادي السيارات الملكي، كما سيتدرب المتسابقون على المسار سيرا على الأقدام في حلبة السباق، ومن ثم الإعلان عن التصنيف النهائي وقائمة المشاركين المسموح لهم المشاركة في السباق.

المشاركون في السباق:

يزن قطان (ايفو 8 بروتو تايب)، شاكر جويحان (أيفو غلاديتير)، مصطفى العطاري (ايفو 8)، زيد غيث (ايفو 8)،غيث الوريكات (ايفو 7 بروتو تايب)، محمد صبيحات (ايفو 6)، أمير ناصيف (ايفو 6)، سالم طعيمة (بي ام دبليو ايه 30)، فادي دهشان (ايفو 9)، إيهاب الشرفا (ايفو 6)، محمد شاهين (سوبارو امبريزا)، عمار القيسي (ايفو بروتو تايب)،خليل المحيسن (بي ام دبلبو ام 3)، رائد دهشان (سوبارو امبريزا)، أمجد الحوراني (سيات ليون)، عامر موسى (تويوتا ستارليت)، قيس تفاحة (بي ام دبليو ايه 36)، مصطفى جمعة (ستروين دي اس 3)، محمد العزة (ستروين زد اكس)، طه أبو عادي (تويوتا ستارليت)، أحمد جانخوت (جولف في دبليو )، بلال علاء الدين (تويوتا ستارليت)، بلال قبلاوي (تويوتا كورولا جي تي)، عاصم عارف (رينو كليو)، يزن جمعة (رينو كليو)، عبد الإله ناصيف – فلسطين (في دبليو جي تي أي)، أحمد شكاخوا (سوبارو امبريزا)، أنس القريني (بي أم دبليو ايه 36)، مازن الجيلاني (ستروين ساكسو)، محمد شيكاخوا (غولف في دبليو)، خالد جمعة (رينو 5)، محمد صوالحة (فولفو 360)، علي زوانة (ميتسوبيشي اكليبس)، زيد عبد الغني (ميتسوبيشي كولت)، حسان القوقا (مرسيدس دبليو 110)، أيمن الساعي (بي ام دبليو ايه 21)، عاصم الضروس (بي ام دبليو ايه 30)، ضياء كرزون ( تويوتا كورولا)، عماد جبري (مرسيدس جي ال)، فادي شاهين (بي ام دبليو ايه 30)، رياض جمعة (رينو 5)، حسام الحشايكة (فولفو 360)، أسامة أبو الرب – فلسطين (بي ام دبليو ايه 30)، حسين عبد الغني (ميتسوبيشي كولت)، سند الزعبي (بروتون ويرا)، سيف الدين الفرماوي (ميني 90)، وليد رحمة (موريس)، محمد الشرفا – فلسطين) بي أم دبليو ايه 30)، خالد البشارات (غولف في دبليو)، منذر الطاهر (ايفو 6)، محمد حمدان (غولف في دبليو)، أوس القريني (بي ام دبليو ايه 30).