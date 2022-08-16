سباق السرعة الثالث ينطلق في حلبة نادي السيارات الملكي الجمعة

فرح زكريا وميرا ترزي تمثلان المشاركة النسائية

عمان – الغد – أعلنت الأردنية لرياضة السيارات عن تسجيل 55 متسابقا من الأردن وفلسطين في سباق السرعة – الجولة الثالثة من بطولة الأردن لسباقات السرعة التي ستقام يوم الجمعة المقبل في حلبة نادي السيارات الملكي، بدعم من شركة زين الأردن.

وستجري عملية الفحص الفني والتدقيق الإداري، يوم الخميس في مركز تدريب نادي السيارات الملكي ، اضافة للتدريب على المسار سيرا على الأقدام من الساعة 4 عصرا حتى الساعة 7.30 مساء، وسيتم عند الساعة الثامنة من ذات اليوم الإعلان عن تصنيف السيارات وقائمة المشاركين المصرح لهم بالمشاركة في السباق.

وتم تحديد الساعة 8 صباح يوم الجمعة، أخر موعد لدخول السيارات إلى موقف الصيانة ، ومن ثم يجتمع عند الساعة 8.30 صباح نفس اليوم، مدير السباق مع المتسابقين في موقف الصيانة، ويتكون السباق من 3 جولات .

ويضم السباق فئات الدفع الرباعي والأمامي والخلفي والسيارات الكلاسيكية، والسيارات الكهربائية، وتمثل المشاركة النسائية فرح زكريا التي تشارك للمرة الأولى في بطولة الأردن لسباقات السرعة، وميرا ترزي، ويشارك من فلسطين طارق صرصور ويزن حمودة .

المشاركون في السباق

شاكر جويحان (ميتسوبيشي أيفو بروتوتايب)، إيهاب الشرفا (بي ام دبليو ايه 30 إم 3)، محمد صبيحات (ايفو6) أيمن النجار (ميتسوبيشي ايفو بروتو تايب)، فادي دهشان (ميتسوبيشي ايفو بروتوتايب)، مصطفى جمعة (ستروين دي اس 3)، أمير ناصيف (ميتسوبيشي ايفو 6)، أمير النجار (ميتسوبيشي ايفو 7)، فادي شاهين (بي ام دبليو ايه 30)، أمجد الحوراني (سيات ليون)، أسامة بينو (بي امدبليو ايه 46)، عامر موسى (تويوتا ستارليت)، بيبرس قواي (بي ام دبليو ايه 30)، موسى الأقطش (تويوتا سيليكا)، مازن الجيلاني (ستروين ساكسو)، ضياء كرزون (تويوتا كورولا جي تي)، ممدوح جمعة (بيجو 207 آر سي)، يزن جمعة (رينو كليو آر اس)، ميرا ترزي (هيونداي توسكاني)، عاصم عارف (رينو كليو آر اس)، محمود شاهين (سمارت)، محمد شاهين (سوبارو امبريزا)، عدي الداوود (ميتسوبيشي ايفو 8)، سالم طعيمة (بي ام دبليو ايه 30)، سامي حزين (غولف – في دبليو)، يزن حموضه (فلسطين) – (بي ام ايه 30)، سيف فرماوي (اوبل اسكونا)، بيرسان بولاد (بي أم دبليو 330 سي أي)، محمد الشرفا (بي ام دبليو ايه 30 ام 3)، خليل المحسين (بي ام دبليو ايه 30)، محمود أبو عبيد (مرسيدس سي 200)، طارق صرصور (فلسطين) – (بي ام دبليو ايه 30)، فرح زكريا (غولف – في دبليو ايه)، حسام الحشايكة (فولفو 360)، غيث الوريكات (ميتسوبيشي ايفو 7 بروتو تايب)، لامبيرد شيشاني (بي ام دبليو ايه 36)، رائد دهشان (سوبارو امبريزا)، أحمد البنا (غولف – في دبليو)، جمال نقاوة (تويوتا كورولا جي تي)، رعد نقاوة (تويوتا كورولا جي تي)، محمد صوالحة (فولفو 360)، يزن قطان (ميتسوبيشي كولت)، حسام سعودي (سوبرو امبريزا)، عاصم الضروس (بي ام دبليو ايه 30)، أيمن الساعي (بي ام دبليو ايه 21)، مصطفى عطاري (ميتسوبيشي ايفو 8)، قيس تفاحة (بي ام دبليو ايه 36)، بلال قبلاوي (تويوتا كورولا جي تي)، غزل الضمور (مرسيدس 280 أس)، جاد نباص (تويوتا كورولا جي تي)، محمد العزة (تويوتا سيليكا)، أنس القريني (بي ام دبليو ايه 36)، حسان القوقا (بي ام دبليو 320 أي) هشام النجار (ميتسوبيشي كولت)، محمد الراوي (بي إم دبليو ايه 36).

اللجان العاملة في السباق

يشرف على السباق لجنة الحكام المكونة حسن علاء الدين (رئيسا) ويعقوب تابللو ، وفوزي صوالحة ، ومدير السباق لؤي مرعي ونائب مدير السباق عمر زعرور، وكبير المراقبين سامر عبيدو ، ومسؤولي السلامة عبد الله جانخوت وأحمد منصور، ومسؤول الفحص الفني باسم ترزي، وضابط شؤون المتسابقين يمان أبو العدس ومسؤول العمليات والاتصالات محمد الدبوبي، ومسؤولي الاتصالات إبراهيم جرادات ومؤيد مكاوي، ومسؤولو النتائج نرجس الشريدة وديمة زرعيني ويزن حسان ويزن مرعي، وعبد الرحيم محمود ومؤيد الحلواني، ومسؤولا التوثيق والسكرتاريا محمد شتيوي وأحمد أبو رصاع، ومسؤولة التسويق والإعلام داليا ناصر الدين، والفاحصون الفنيون ناصر قدومي وشرف المجالي ورامي أبو طوق وحاتم المنير وعيسى خير ونتاشا دخقان ورامز ترزي ومعتز جبر، ويوسف دعمي، ومسؤول التصوير الفوتوغرافي مؤيد فريج، ومسؤول موقف الصيانة أحمد الظاهر، ومسؤول دخول وخروج السيارات للمضمار لورنس دروزة، ومسؤول نقطة البداية محمد الشيخ، ومسؤول التزويد علاء زكارنة، والمسؤول المالي محمد السيد، ومسؤول الأمن خليل السواعير، ومسؤول اللوزام رضا بكر.