سباق السرعة يقام في نادي السيارات على الحلبة المفضلة للمتسابقين

عمان – الغد – تعود يوم الجمعة المقبل سباقات السرعة إلى نادي السيارات الملكي بيت سباقات السرعة حيث يعد مسار النادي من أحب المسارات على قلوب المتسابقين وأصعبها.

وحسب التعليمات التكملية للسباق يغلق عند الساعة 4 عصر يوم غد الأربعاء التسجيل باب التسجيل لسباق السرعة (الجولة الثانية من بطولة الأردن لسباقات السرعة) وسيتم في نفس اليوم الإعلان عن قائمة المشاركين في السباق .

وسيتم ، من الساعة 2 إلى الساعة 3 عصر يوم الخميس التدقيق الإداري والتوثيق وتوزيع أرقام المتسابقين وتوزيع مخطط مسار الطريق في نادي السيارات الملكي، والفترة من الساعة 2.30 عصرا إلى الساعة 4.30 مساء سيتم إجراء عملية الفحص الفني في ذات المكان، وسيتدرب المتسابقون من الساعة 5 مساء إلى 7 مساء يوم الجمعة على المسار سيرا على الأقدام في حلبة السباق.

قمة منتظرة الجمعة

ستشعل أجواء المنافسات والقمة الكبيرة منتظرة لنيل لقب السباق ولن تكون المنافسة سهلة، بين المتسابقين بعد أن وصلت ذروتها في السباق الأول، ويتكون السباق من جولتين وجولة ثالثة لأفضل 15 نتيجة يحققها السائقون في الجولتين الأولى والثانية.

ومن المتوقع مشاركة عدد من أقوى المتسابقين في سباقات السرعة في الجولة الثانية أمثال حسام سالم صاحب المركز الأول في الترتيب العام والدفع الرباعي في سباق السرعة الأول وأيهاب الشرفا صاحب المركز الثاني ومحمد تيسير صاحب المركز الثالث.

وشاكر جويحان صاحب المركز الأول لفئة الدفع الخلفي والفئة 13 وسالم طعيمة صاحب المركز الثاني والمركز الأول للفئة 12 وعلاء مسمار صاحب المركزالثالث لفئة الدفع الخلفي ومحمد العزة صاحب المركز الأول للفئة 10 وراكان شابسوغ صاحب المركز الأول للفئة 8 وعبود مسمار صاحب المركز الأول للفئة 7 وعلي زوانه صاحب المركز الأول للفئة 2 اضافة إلى عدد أخر مميز من المتسابقين.

وقد يشهد السباق مشاركة من فلسطين وكان لقب الدفع الأمامي في السباق الأول من نصيب جورج سعادة ولقب الفئة 5 من نصيب مارتن حنظل.

اللجان العاملة في السباق

يشرف على سباق السرعة لجنة الحكام لجنة الحكام المكونة من يعقوب تابللو (رئيسا) وعضوي اللجنة ناديا شنودة وموسى جهريان، ومدير السباق لؤي مرعي، وكبير المراقبين سامر عبيدو، ومسؤولي السلامة عبد الله جانخوت وعبد الله القصص وضابط شؤون المتسابقين يمان أبو العدس، ومسؤول المضمار موسى حزينة، ومسؤول التسويق والإعلام داليا ناصر الدين، ومسؤول التصوير الفوتوغرافي مؤيد فريج ، ومسؤولو النتائج حسام المصري وسامي عبيدو وديما زراعيني ونرجس الشريدة ومروة أبو بكر ويزن حسان ، ومسؤول نقطة البداية والنهاية محمد الشيخ،ومسؤولي التوثيق والسكرتاريا محمد شتيوي وأحمد أبو رصاع ومسؤول موقف الصيانة يعلن فيما بعد ، ومسؤول العمليات محمد الدبوبي، ومسؤولي الاتصالات إبراهيم جرادات ومؤيد مكاوي ومسؤول التزويد سامر حجازين ، ومسؤول دخول وخروج السيارات إلى المضمار حنا قبطي ، ومسؤول الفحص الفني باسم ترزي، ولجنة الفحص الفني المكونة من ناصر القدومي ومراد مراد وعيسى خير وماهر مراد وناتاشا دخقان وشرف المجالي وطارق مشربش ورائف جواهرية ورامز ترزي ورزان شرقاوي ورامي أبو طوق ومجدي مراد وحاتم المنير ويوسف الدعمة وسند حاكرون، والمسؤول المالي محمد السيد ومسؤول الأمن خليل السواعير، ومسؤول اللوازم رضا بكر.