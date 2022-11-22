“سباق القوة” آخر جولات بطولة الأردن لسباقات السرعة ينطلق الجمعة في البحر الميت

عمّان – ينطلق يوم الجمعة سباق السرعة السادس (سباق القوة) والجولة الأخيرة من بطولة الأردن لسباقات السرعة في ساحة الصيانة – البحر الميت، بمشاركة 44 متسابقا من الأردن وفلسطين، وبدعم من شركة زين الأردن.

ويتكون السباق من 3 جولات جميع المتسابقين المسجلين في السباق،” وتحسب نقاطه بمعامل “5.1 “حسب التعليمات العامة لبطولة الأردن لسباقات السرعة لعام 2022.

ووفقا للتعليمات التكميلية للسباق تقام يوم الخميس عملية التدقيق الإداري وعملية الفحص الفني في ساحة الصيانة – البحر الميت، وفي اليوم نفسه يتدرب المتسابقون على مسار السباق سيراً على الأقدام، ومن ثم سيتم الإعلان عن تصنيف السيارات وقائمة المشاركين المصرح لهم بالمشاركة في السباق.

ويتصدر بطولة الأردن لسباقات السرعة وبطولة الدفع الرباعي بعد الجولة الخامسة شاكر جويحان بعد برصيد 97 نقطة، ويحتل غيث وريكات المركز الثاني برصيد 76 نقطة، ويأتي مصطفى عطاري في المركز الثالث برصيد 70 نقطة.

ويحتل بطولة الدفع الخلفي سالم طعيمة برصيد 92 نقطة، ويحتل طارق صرصور (فلسطين) برصيد 81 نقطة، ويحتل جاد نباص يحتل المركز الثالث برصيد 80 نقطة.

وفي بطولة الدفع الأمامي يحتل أمجد الحوراني المركز الأول برصيد 95 نقطة، ويحتل مصطفى جمعة المركز الثاني برصيد 88 نقطة، ويأتي يزن جمعة في المركز الثالث برصيد 78 نقطة.

وفي بطولة السيارات الكلاسيكية يحتل محمد صوالحة المركز الأول برصيد 94 نقطة، ويأتي حسام حشايكة في المركز الثاني برصيد 92 نقطة، فيما يأتي عاصم الضروس في المركز الثالث برصيد 70 نقطة.

المشاركون في السباق

شاكر جويحان (ميتسوبيشي أيفو 8)، إيهاب الشرفا (بي ام دبليو- ايه 30 ام 3)، ، فادي دهشان (ميتسوبيشي – ايفو7 بروتوتايب)، مصطفى جمعة (ستروين – دي اس 3)، أمير ناصيف (ميتسوبيشي – ايفو 6)، أمير النجار (ميتسوبيشي – ايفو9 )، فادي شاهين (بي ام دبليو – ايه 30)، أمجد الحوراني (سيات – ليون)، عامر موسى (تويوتا – ستارليت)، إبراهيم أبو شلبك (فلسطين) – (بي ام دبليو – ايه 30)، عروة مدانات (سوبارو امبريزا بي 22)، بيبرس قواي (بي ام دبليو – ايه 30)، ضياء كرزون (تويوتا كورولا – جي تي)، )، يزن جمعة (رينو كليو- آر اس)، أسامة أبو الرب (فلسطين) – (بي ام دبليو – ايه 30)، ميرا ترزي (هيونداي – توسكاني)، عاصم عارف (رينو كليو- آر اس)، سالم طعيمة (بي ام دبليو – ايه 30)، سامي حزين (غولف – في دبليو)، بيرسان بولاد طعيمة (بي ام دبليو – ايه 30)، )، طارق صرصور (فلسطين) – (بي ام دبليو – ايه 30)، فرح زكريا (غولف – في دبليو ايه)، حسام الحشايكة (فولفو 360 – جي ال تي)، غيث وريكات (ميتسوبيشي ايفو 7 – بروتو تايب)، لامبيرد شيشاني (بي ام دبليو – ايه 30)، صدقي أبو شقرة (تويوتا – كورولا)، رائد دهشان (سوبارو أمبريزا)، اسلام أبو سرية (فلسطين) – (بي ام دبليو – ايه 30)، رائد نقاوة (تويوتا كورولا – جي تي)، عبد الاله ناصيف (فلسطين) – (سوبارو امبريزا)، محمد صوالحة (فولفو 360 – جي ال تي)، محمد الشرفا (فلسطين) – (بي ام دبليو – ايه 30)، أحمد الحيح (فلسطين) – (ميتشوبيشي كولت)، يزن حموضة (فلسطين) – (بي ام دبليو – ايه 30)، يزن قطان (ميتسوبيشي – كولت)، عاصم الضروس (بي ام دبليو – ايه 30)، أيمن الساعي (بي ام دبليو- ايه 21)، مصطفى عطاري (ميتسوبيشي ايفو 8)، قيس تفاحة (بي ام دبليو – ايه 36)، جاد نباص (تويوتا كورولا – جي تي)، )، أحمد جانخوت (تويوتا – ستارليت)، حسان القوقا (بي ام دبليو – 320 أي)، سهيل الأصبح (فلسطين) – (بي ام دبليو – ايه 30)، هشام النجار (ميتسوبيشي كولت).

لجان السباق

يشرف على السباق لجنة الحكام المكونة يعقوب تابللو (رئيسا) ، حسن علاء الدين وناديا شنودة، ومدير السباق لؤي مرعي ونائب مدير السباق موسى حزينة، وكبير المراقبين سامر عبيدو، ومسؤولو السلامة عبد الله جانخوت وأحمد منصور، ومسؤول الفحص الفني باسم ترزي، وضابط شؤون المتسابقين يمان أبو العدس ومسؤول العمليات والاتصالات محمد الدبوبي، ومسؤول الاتصالات ومؤيد مكاوي، ومسؤولو النتائج نرجس الشريدة وديمة زرعيني ويزن حسان ويزن مرعي، وعبد الرحيم محمود ، ومسؤول التوثيق والسكرتاريا محمد شتيوي ، ومسؤولة التسويق والإتصال داليا ناصر الدين، ولجنة الفحص الفني المكونة من ناصر قدومي وشرف المجالي ورامي أبو طوق وحاتم المنير وعيسى خير ونتاشا دوخقان ورامز ترزي ومعتز جبر، ويوسف دعمي، ومسؤول التصوير الفوتوغرافي مؤيد فريج، ومسؤول موقف الصيانة أحمد الظاهر، ومسؤول دخول وخروج السيارات للمضمار لورنس دروزة، ومسؤول نقطة البداية محمد الشيخ، ومسؤول التزويد علاء زكارنة، والمسؤول المالي محمد السيد، ومسؤول الأمن خليل السواعير، ومسؤول اللوازم رضا بكر.