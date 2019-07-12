سباق الكارتينغ الثالث ينطلق بمشاركة نخبة الأبطال يوم غد السبت

عمان – الغد – ينطلق صباح يوم غد السبت سباق الكارتينغ الثالث في حلبة جوردن سبيد سنتر- طريق المطار ويعد السباق محطة مهمة للمتسابقين من أجل تعزيز رصيدهم من النقاط على سلم الترتيب العام لبطولة الأردن لسباقات الكارتينغ مما يجعل السباق من أكثر السباقات تشويقا.

ويشرف على السباق لجنة الحكام المكونة من زيد بلقز (رئيسا) والعضوان زيد وليد أبو زيد وباسم ترزي ويدير السباق طارق سختيان.

ويشارك في السباق ضمن فئة السينيور- ماكس أمير هشام النجار ومناف حجاوي ويزن محمد جمعة وعبد الله الدليمي وهشام أمير النجار ويشارك في فئة الجونيور – ماكس، عبد الله سالم الدسوقي وزيد الحاج حامد، ويشارك في فئة الميني – ماكس أركان مقالدة وسند رجا الحموي وفيصل ناشخو.

ووفق التعليمات التكميلية لسباق الكارتينغ لفئات (المايكرو والميني – ماكس)، تجري يوم غد السبت عملية الفحص الفني للسيارات من الساعة 9 – 10 صباحا، ومن ثم شرح عن السباق من الساعة صباحا 10.05 – 10.10 صباحا، ومباشرة عملية الإحماء من الساعة صباحا 10.20 – 10.25 صباحا، وتبدأ التصفيات من الساعة 10.40 صباحا – 10.50 صباحا.

وتبدأ جولة (بريفاينل للسباق 1) وتضم 12 لفة عند الساعة 11.10 صباحا، ومن ثم جولة (فاينل للسباق 2) وتضم 15 لفة عند الساعة 11.40 ظهرا.

ووفق التعليمات التكميلية للسباق لفئة الجونيور والسينيور – ماكس تجري يوم غد السبت عملية الفحص الفني للسيارات من الساعة 9 – 10 صباحا، ومن ثم شرح عن السباق من الساعة 10.05 صباحا – 10.10 صباحا ، ومباشرة عملية الإحماء من الساعة 10.30 – 10.35 صباحا، وتبدأ التصفيات من الساعة 10.55 – 11.05 صباحا.

وتبدأ جولة (بريفاينل للسباق 1) وتضم 15 لفة عند الساعة 11.20 صباحا، ومن ثم جولة (فاينل) وتضم 20 لفة عند الساعة 11.50 صباحا.