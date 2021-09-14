سباق انتخابات جمعية “انتاج” يحسم غدا.. وانسحاب 7 مرشحين

إبراهيم المبيضين

عمان- تنعقد عصر يوم غد الاربعاء الموافق لتاريخ 15 من شهر ايلول ( سبتمبر ) الجاري وبشكل وجاهي انتخابات جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الاردنية ” انتاج” ، لاختيار مجلس إدارة الجمعية المكون من 11 عضواً.

وقال المدير التنفيذي لجمعية ” انتاج” نضال البيطار ان عدد المرشحين لهذه الانتخابات – التي تجري كل سنتين – قد انخفض من 22 إلى 15 مرشحا وذلك بعد إعلان 7ة من المرشحين السابقين انسحابهم من الترشيحات.

وقال البيطار إن المرشحين الـ 15 سيتنافسون لاختيار 11 عضوا لهيئة مديري الجمعية التي تمثل القطاع الخاص في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبعد انتهاء الانتخابات واختيار مجلس الإدارة الجديدة، سيجري انتخاب واختيار مواقع رئيس هيئة المديرين أو رئيس مجلس الإدارة للجمعية، نائب للرئيس، أمين للسر، وأمين للصندوق.

وأوضح أن الجمعية ستعقد يوم غد الأربعاء هيئة عامة غير عادية ستناقش بعض بنود النظام الداخلي والتصويت عليها.

وأضاف البيطار أن الجمعية ستعقد أيضا في نفس اليوم الهيئة العامة العادية والتي ستتضمن عرض ومناقشة التقرير المالي والإداري للجمعية والمصادقة عليها، واطلاع الهيئة العامة على كافة أنشطة الجمعية خلال السنة المالية المنتهية 2020، ومن ثم إجراء الانتخابات.

وتأمل أن يواصل أعضاء الهيئة العامة الجدد العمل في تحقيق أهداف الجمعية المتمثلة بدعم قضايا الصناعة، دعم صادرات القطاع، ترويج فرص الاستثمار في الصناعة في الأردن وفتح أسواق جديدة، والمساهمة في عملية التحول الرقمي في المملكة، توفير أبحاث حول الصناعة ومعلومات حول السوق، توحيد المعايير ومنح الشهادات والسيطرة على النوعية في صناعة تكنولوجيا المعلومات، دعم تطوير المصادر البشرية وريادة الأعمال، والعمل مع المؤسسات التعليمية للتركيز على المهارات العملية المطلوبة وتقوية العلاقات مع الجامعات المحلية والتعاون مع جامعات دولية والشروع ببرامج خاصة لفائدة طلبة الجامعات بما يتناسب مع متطلبات الشركات وسوق العمل.

وتأسست جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات في الأردن- إنتاج العام 2000 لدعم وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن وتطوير شراكات محلية وإقليمية وعالمية لوضع المملكة على خريطة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كمصدر رئيسي لمنتجات وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتضم جمعية “إنتاج” أكثر من 200 شركة من شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعاقد الخارجي والمحتوى الإلكتروني في الأردن.

وساهمت الجمعية منذ تأسيسها منذ العام 2000، بتعديل أنظمة وقوانين نحو دفع وتيرة نمو القطاع، فضلا عن مساهمتها في وضع التفاصيل الإدارية والفنية لمنح نشاطات تكنولوجيا المعلومات حوافز ضمن الأنشطة الاقتصادية المستفيدة من قانون الاستثمار.