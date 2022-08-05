سباق “تسلح” بين ثلاثي المقدمة الوحدات والفيصلي والحسين في دوري المحترفين

يحيى قطيشات – شهدت فترة القيد والتحرير الثانية لفرق دوري المحترفين بكرة القدم، سباقا مثيرا وتنافسا شديدا على استقطاب اللاعبين المحليين والمحترفين من أندية الوحدات والفيصلي والحسين إربد، مع اهتمام مضاعف بضم العناصر الهجومية التي من شأنها أن تسهم في تحسين صناعة ألعاب الهجوم وتسجيل الأهداف، وتحملت صناديق الأندية مبالغ مالية كبيرة من أجل اتمام الصفقات الجديدة وإنهاء عقود الصفقات غير الناجحة.

وحاولت الأندية الاستفادة من أخطاء تعاقدات مرحلة الذهاب، والتي تمت بمباركة الإدارات، بعيدا عن تنسيبات الأجهزة الفنية، وأثبتت فشلها الذريع.

وجرت التعاقدات الجديدة بموافقة ومباركة الأجهزة الفنية وبتنسيب رسمي منها، الأمر الذي يعد إيجابيا، ويحمل الأجهزة الفنية مسؤولية الاختيار أمام الإدارات والجماهير.

وتنتظر جماهير الأندية؛ أن ترى ثمرة هذه التعاقدات على أرض الميدان فنيا، وانعكاسها على النتائج الرقمية، حيث بدأ اللاعبون الجدد فترات الإعداد مع فرقهم، من أجل تحقيق مزيد من الانسجام بين لاعبي كل فريق.

الوحدات متصدر ترتيب فرق الدوري بعد نهاية الأسبوع الثاني عشر برصيد 29 نقطة؛ تعاقد مع المحترف الفلسطيني هشام قنبر؛ والمدافع المحلي زيد جابر القادم من نادي السلط، واستغنى عن محترفه الغاني محمد أنس الذي انتقل لفريق سحاب على سبيل الإعارة، وما تزال المفاوضات جارية مع محترف غاني.

من جانبه؛ فريق الفيصلي الباحث عن استرداد اللقب، وعلى الرغم من الظروف المالية الصعبة التي يمر بها للنادي؛ تعاقد مع نجم المنتخب الوطني والمحترف السابق مع فريق المحرق البحريني نور الروابدة، والمهاجم النيجيري نورث بيتر، والمدافع العراقي مصطفي ناظم الشباني، وحرر النادي كلا من الثلاثي إبراهيم دلدوم وأنس الجبارات وعدي زهران من كشوفه.

فريق نادي الحسين إربد الطامح بالفوز بلقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه، في ظل دعم مالي غير مسبوق من رئيسه عامر أبو عبيد، عزز صفوفه بمحترف فريق سحاب السابق، دييجو كالديرون، الذي ساهم في أول انتصار مع “الأصفر”؛ من خلال تسجيله هدف الفوز الثمين على فريق شباب الأردن.

كما تعاقد الحسين مع لاعب الصريح السابق محمد أبو عرقوب، بعدما تم فسخ عقده من قبل فريقه السابق، وأضاف إليه المهاجم إبراهيم الجوابرة.

والسؤال المطروح؛ هل ستكون المنافسة على لقب دوري المحترفين للموسم الحالي ثنائية بين الفيصلي والوحدات كما هي العادة، أم أن فريق الحسين سيكون له موقفا حاسما؟

يرى المدرب الوطني ديان صالح، أن استقطابات ثلاثي المنافسة الوحدات والفيصلي والحسين؛ ستضفي مزيدا من المنافسة القوية والشرسة على بطولة الدوري، وقال في تصريحات لـ”الغد”: “قد نتفق ونختلف مع آلية استقطاب المحترفين؛ ولكن يبدو أنهم واثقون بهؤلاء المحترفين؛ من خلال قناعة الأجهزة الفنية؛ فقنبر الوحدات يعتبر حلا لمشكلة هجومية؛ والفيصلي استقطب مدافعا عراقيا قويا؛ ومهاجما افريقيا ينتظر منه الإضافة الهجومية؛ وجاءت اختيارات الحسين إربد مؤخرا قوية جدا ونوعية”.

وأضاف المدرب صالح: “قد تستفيد الفرق بقوة على مستوى الترتيب بعد عدة أسابيع من مرحلة الإياب؛ وبرأيي ستكون المرحلة المقبلة عامرة بالاثارة اذا ما حافظ الفيصلي والحسين مبدئيا على فارق النقاط مع الوحدات؛ وعكس ذلك يعني أن الوحدات قد يغرد وحيدا”.