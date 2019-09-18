سباق سيارات “ريد بُل سوب بوكس” ينطلق غدا

عمان – تحتضن شوارع العاصمة عمان سباق “ريد بل سوب بوكس” الذي ينطلق بمشاركة محلية واسعة يوم غد في منطقة عبدون.

يشكل “ريد بُل سوب بوكس” سباقاً محلياً لسائقين هواة تدفعهم قدرتهم على ابتكار سيارات بروح المنافسة المرحة، من دون أن ننسى بالطبع عامل السرعة. هذا السباق الفريد الذي تغيب عنه المحركات سيضع السائقين ذوي الخبرة كما الهواة أمام تحدي التصميم والبناء لعربة الأحلام المميزة التي سيخوض كل مشارك فيها سباقاً ضد الساعة على مسار منحدر. أول سباق سوب بوكس كان في بروكسل في سنة 2000، جال هذا الحدث على أكثر من 50 بلداً حول العالم، وبات معروفاً دولياً بأكثر من 130 سباقاً لحد الآن.

والسباق، الذي سيجري يوم الجمعة الواقع في 20 الجاري من الثانية بعد الظهر حتى السادسة مساءً، سيضع الفرق المشاركة أمام عقبات مهمة على مدى المسار الانحداري الذي ستتخلله مطبات ومنحنيات وانعطافات قوية في شارع توفيق الطباع، كوريدور عبدون في عمّان.

واعلن قرابة 60 فريقاً سيتم الحكم على أدائها بناءً على السرعة والإبداع والعرض، من قبل لجنة من الحكام تتكون من كل من مدير هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات وبطل سباقات الدرفت ورياضي ريد بُل عبدو فغالي ومدير عام قناة رؤيا المهندس فارس الصايغ والزميلة الاعلامية ناديا الزعبي ومؤسس أسبوع الموضة في الأردن شيرين الرفاعي.