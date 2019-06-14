سباق مثير لناشئي وناشئات 4 أندية نحو ألقاب “القوى”

مصطفى بالو

عمان – تسابق ناشئو وناشئات أندية يرموك البقعة، عبين عبلين، عمان والقادسية، نحو ألقاب بطولة الاندية للألعاب القوى، وذلك في منافسات اليوم الأول التي جرت أمس على مضمار ستاد عمان الدولي بمدينة الحسين للشباب، والتي شهدت مشاركة 400 لاعب ولاعبة يمثلون 23 ناديا، والتي يسدل الستار على منافساتها مساء اليوم برعاية رئيس اتحاد اللعبة المحامي سعد حياصات، ويتولى مهمة مدير البطولة امين سر الاتحاد إبراهيم أبوعصبة.

وأكد الناطق الإعلامي للاتحاد د.نضال الغفري، أن البطولة تهدف لاختيار عناصر المنتخب الوطني المشارك في البطولة العربية للناشئين والناشئات، التي تقام في تونس خلال تموز (يوليو) المقبل، مشيرا أن اتحاد اللعبة اتخذ قرارا بإنهاء عقد المدربين البولنديين موجها اهتمامه بالمدرب الوطني الذي قدم نخبة من الأبطال على مضمار منافسات ألعاب القوى العربية والقارية والدولية.

الواعدات

-رمي الرمح، الأولى: فيونا ألبرت (عمان) مسافة 23.02م، الثانية: تولين جليلة (يرموك البقعة) 16.28م، الثالثة: سيدرا رامي (القادسية) 15.74م.

-رمي القرص، الأولى: ولاء شريف (جرش) 27.48م، الثاني: ديانا خالد (القادسية) 19.31م.

-الإطاحة بالمطرقة، الأولى: ولاء شريف (جرش) 23.70م، الثانية: سيدرا رامي (القادسية) 16.00م، الثالثة: عائشة القواسمي (القادسية) 12.84م.

الواعدون

-رمي المطرقة، الأول: زياد المومني (عبين عبلين) 19.77م، الثاني: راشد العقرباوي (القادسية) 11.52م.

-رمي القرص، الأول: كمال حداد (الاستقلال) 35.06م، قصي سعيد (الضليل) 31.48م، الثالث: عاصم الجلاد (عمان) 30.86م.

الناشئات

-رمي الرمح، الأولى: حنان خالد (القادسية) 28.6م، الثانية: دعاء رامي (القادسية) 27.36م، الثالثة: رنا بني بكار(جرش) 26.57م.

-رمي القرص، الأولى: فيبي ألبرت (عمان) 27.56م، الثانية: رضا سلمان (جرش) 22.05م، الثالثة: حلا آل سيف (يرموك البقعة) 20.14م.

–الإطاحة بالمطرقة، الأولى: رضى سلمان (جرش) 26.90م، الثانية: ذكرى شحادة (يرموك البقعة) 26.76م، الثالثة: مياس العطار (القادسية) 21.92م.

الناشئون

-رمي القرص، الأول: محمد المومني (عبين عبلين) 36.38م، الثاني: محمد مقابلة (عبين عبلين) 34.21م، الثالث: إياس ملكاوي لمطرقة: (الضليل) 32.23م.

-رمي الرمح، الأول: جلال التميمي (شفا بدران) 46.95م، الثاني: أسامة الحويطات (الضليل) 41.55م، الثالث: بهاء الدين المومني (عبين عبلين) 40.88م.