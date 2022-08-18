سباق محتدم بين مانشستر يونايتد وليفربول للتعاقد مع نجم الريال

يرغب نادي مانشستر يونايتد في حسم التعاقد مع البرازيلي، كاسيميرو، لاعب وسط فريق ريال مدريد، سريعًا، حتى يكون قادرًا على اللعب مع الشياطين الحمُر في المباراة المُقبلة ضد ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلتقي مانشستر يونايتد مع ليفربول، مساء الإثنين المُقبل، في اللقاء الذي يُقام على ملعب “أولد ترافورد”، بالجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكر برنامج “شيرينجتو” الإسباني الشهير أن مانشستر يونايتد يريد أن يكون كاسيميرو أساسيًا في مباراة الإثنين ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي.

وأوضح البرنامج الشهير أن يُمكن حل مستقبل كاسيميرو في الـ48 ساعة القادمة، حيث قدم النادي الإنجليزي عقدًا لا يقبل الجدل على اللاعب الإسباني.

كاسيميرو لديه الحق في اتخاذ قرارًا بالموافقة أو رفض الانتقال إلى مانشستر يونايتد، ولكنه يرهن قراره بمصلحة ريال مدريد، حيث لا ينوي الرحيل ألا بعد وصول عرض مرضي للنادي الملكي من الناحية المادية.

وتوجد مفاوضات متقدمة بين مانشستر يونايتد واللاعب وريال مدريد، وعرض النادي الإنجليزي راتبًا أسبوعيًا يضع كاسيميرو بين فئة الأعلى في الفريق الأول.