سباق محموم لشراء الماسة السوداء

يتنافس المشاركون في مزاد على الإنترنت لشراء قطعة ألماس سوداء اللون ذات قصة مثيرة، إذ إنها جاءت من خارج كوكب الأرض.

وذكرت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، الأحد، أن قطعة الألماس الكبيرة يعود عمرها إلى نحو مليار سنة ويعتقد أنها جاءت من الفضاء الخارجي.

وأطلق على هذه الماسة اسم “اللغز”، كما سيمت باسم آخر هو (a 555.55).

ويظهر موقع المزاد (sothebys) رصد 12 محاولة لشراء هذه الماسة، ووصل آخر سعر معروض حتى ظهيرة الأحد إلى 600 ألف جنيه إسترليني (حوالى 812 ألف دولار أميركي).

وبدأ المزاد العلني في الـ3 من فبراير الجاري ويستمر حتى التاسع منه.

وكانت هذه القطعة الماسية قد أدرجت في موسوعة غينيس للأرقام القياسية عام 2006، باعتبارها الأكبر حجما في العالم.

وتقول دار المزاد إن الألماس الأسود اللون بهذا الحجم نادر للغاية، وعلاة على ذلك “يكتنفه الغموض”.

ويعتقد أن هذا الألماس مصدره اصطدم نيزكي أو نتيجة كوكيب سقط على الأرض وكان فيه قطع من الألماس.ويشبه شكل الماسة نوعا ما شكل التعويذة الخمسية المستخدمة في البلدان العربية لدرء الحسد، وترتبط هذه التعويذة بالرقم 5. كما يرتبط الماس من هذا النوع بالرقم نفسه فهو من عيار 55 قيراطا، ويعرف بأن له 55 جانبا.

ولم تعرض “الماسة اللغز” في الأسواق من قبل، علما بأنه تم عرضها أمام الجمهور في دبي ولوس أنجلوس ولندن.

وقال دار المزاد إنها تقبل بالدفع عن طريق العملات الرقمية، في خطوة تعكس أن هذه العملات بدأت في ترك أثرها في عالم الفن المادي والأشياء.