سبايك لي يعرض فيلمه الجديد “Da 5 Bloods” عبر منصة “Netflix”

لوس أنجلوس– أعلن المخرج والسيناريست سبايك لي الخميس عبر حسابه بـ(تويتر) أن فيلمه الجديد “Da 5 Bloods” سيُعرض عبر منصة “Netflix” في 12 يونيو/حزيران المقبل.

ويحكي الفيلم، الذي يشارك في بطولته كل من شادويك بوسمان وبول والتر هوزر وجان رينو وميلاني ثييري، قصة أربعة محاربين قدامى أمريكان من أصل أفريقي كانوا قد شاركوا في حرب فيتنام عادوا إليها للبحث عن رفات قائد مجموعتهم إبان الحرب.

وأكد موقع “IndieWire” المتخصص أنه على الرغم من أن الفيلم سيذاع عبر منصة “Netflix”، إلا أن لي كان ينتظر عرضه في دور السينما قبل أن يتم غلقها بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويعد “Da 5 Bloods” أول فيلم لسبايك منذ فيلمه الأخير “BlacKkKlansman” عام (2018)، والذي حصد من خلاله أول جائزة أوسكار خلال مسيرته لأفضل سيناريو. (إفي).