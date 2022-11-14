سبب تواجد أشرف طلفاح في مصر

كشف شافع طلفاح، شقيق المخرج والممثل أشرف طلفاح، سبب تواجد الأخير في مصر قبل تعرضه للاعتداء والوفاة هناك.

وقال طلفاح: “احيطكم جميعاً إخواني واصدقائي وجميع كل يسأل عن أشرف، بأنه سافر لمصر خلال إجازته السنوية للالتقاء بأحد اصدقاءه المخرجين في مشروع عمل فضلاً عن تقديم مخطط لدراسة الدكتوراة في المعهد العالي للفنون”.

وأضاف: “احيطكم علماً بان وزارة الخارجية الأردنية ممثلة بمعالي والوزير، وجميع هيئة الوزارة، والسفارة الأردنية في مصر ممثلة بمعالي الوزير وسعاة عبير وريكات. ووزملاء اشرف واصدقاءه، بذلوا جهوداً كبيرة في متابعة أشرف. أقدر للجميع اهتمامه ومتابعة لأخي أشرف راجيا ان تتحلوا بالصبر”.

بدوره، رجح نقيب الفنانين الأردنيين محمد يوسف العبادي لـ”الغد”، أن يكون المخرج طلفاح قد ذهب إلى مصر لمتابعة دراسته والحصول على درجة الدكتوراة.

من جانبها، قالت الصحفية المصرية شام إن “الفنان الأردني أشرف طلفاح، نزل مصر عشان يلاقي فرصة عمل فنية، تغير حياته في مجال التمثيل، كان عنده عشم كبير وأمل، لكن الأقدار حرمته من تحقيق حلمه وودع الدنيا كلها من مصر”.

وفاة الممثل الأردني أشرف طلفاح إثر تعرضه للاعتداء في مصر

وختمت شام منشورها على منصة “فيسبوك” بقولها: “ربنا يرحمك ويصبر أسرتك”.

وتاليا صورة لمحادثتها مع المخرج والممثل الأردني الراحل أشرف طلفاح والتي أرفقتها بالمنشور:

وتوفي طلفاح صباح اليوم الاثنين؛ إثر تعرضه لاعتداء في جمهورية مصر العربية أدى إلى نزيف في الدماغ ودخوله في غيبوبة، وفق ما أكد نقيب الفنانين الأردنيين محمد يوسف العبادي.

بدوره، يُجري الأمن المصري تحقيقا موسعا بالحادثة لكشف ملابساتها.

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