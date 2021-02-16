سبب طعن نائب رئيس بلدية الجيزة.. منشور على “فيسبوك”

عمان- الغد- اتخذت مديرية الأمن العام إجراءات احترازية لمنع تجدد الاشتباك بين أفراد من إحدى العشائر في لواء الجيزة جنوب عمان، إثر تعرض نائب رئيس بلدية الجيزة لعملية طعن من أبناء عشيرته بسبب منشور على “الفيسبوك” كتبه أحد الأشخاص.

وقالت مصادر لـ”الغد”، إن أشخاصا قاموا بمداهمة المجلس البلدي وطعن أحد أعضائه وهو من ذات العشيرة بسبب خلافات بينهم، ما ادى الى اصابته واسعافه الى المستشفى.

وبينت مصادر مطلعة أن مشاجرة عنيفة حدثت بين افراد ذات العشيرة بسبب عملية الاعتداء والطعن.

وأصدرت رئيس لجنة بلدية الجيزة الجديدة المهندسة لما المجالي، تعميما على موظفي البلدية من تلك العشيرة بالتوقف عن العمل لحين انتهاء الأزمة.