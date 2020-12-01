سبعة أسباب تجعل الحاسوب الشخصي Huawei MateBook X الجديد فائق الخفة والنحافة المزود بشاشة لمس خيارك المثالي

تبحث عن جهاز حاسوب شخصي جديد؟

هل تبحث عن حاسوب شخصي جديد؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فأنت بالتأكيد بحاجة إلى الاطلاع على “هواوي ميت بوك X – X Huawei MateBook”، أجدد إضافة من هواوي إلى سلسلة حواسيب “هواوي ميت بوك -MateBook Huawei”. حاسوب شخصي يتميز بالتصميم الأنيق المميز للسلسلة وهو خفيف جدًا، ويزن 1 كجم فقط؛ بالإضافة إلى شاشة العرض الكاملة اللانهائية – 3K Infinite FullView Display التي تعمل باللمس، وميزة العرض على عدة شاشات، والعديد من التحسينات الأخرى المهمة للابتكارات وقابلية النقل والتجارب الذكية التي تلهمك وتساعدك على أن تظل منتجًا دائمًا أينما كنت. فيما يلي سبعة أسباب تجعل الحاسوب الشخصي “هواوي ميت بوك X – X Huawei MateBook” الخيار الأمثل لك!

خفيف الوزن وتصميم أنيق

لكي يصبح الحاسوب الشخصي جهازاً للاستخدام اليومي، يجب أن يكون حاسوبًا قويًا بما يكفي لمواكبة المتطلبات المفروضة عليه. يجمع الحاسوب الشخصي “هواوي ميت بوك X – X Huawei MateBook” كل الميزات والمواصفات في هيكل فائق الخفة والنحافة يزن 1 كجم فقط ويبلغ سمكه 13.6 مم، كما أن هذا الرفيق خفيف الوزن قابل للطي.

شاشة عرض كاملة لامتناهية تعمل باللمس

يأتي حاسوب “هواوي ميت بوك X – X Huawei MateBook” الشخصي مزودًا بشاشة عرض كاملة لا متناهية – 3K Infinite FullView Display، مع تصميم بلا حدود، ونسبة شاشة إلى الجسم تبلغ 90%. توفر الشاشة التي لا تشوبها شائبة تجربة غامرة مع ألوان نابضة بالحياة سواء للعمل أو إنشاء المحتوى أو الترفيه.

تجربة ذكية لتعدد المهام ومشاركة الشاشات

لقد ولّت الأيام التي كانت فيها الطريقة الوحيدة لتوصيل الأجهزة هي الكابلات والأسلاك! للسماح بإنجاز المهام بشكل أكثر كفاءة ومساعدتنا على إدارة وقتنا بشكل أفضل، يجب أن تكون مشاركة الملفات والمحتوى بنفس سهولة السحب والإفلات من جهاز إلى آخر. يمنحك حاسوب “هواوي ميت بوك X – X Huawei MateBook” الشخصي سهولة الاستخدام هذه من خلال ربط الحاسوب الشخصي بهاتف ذكي يدعم نظام أندرويد Android. يدعم الجهاز تقنيةHuawei Share وميزة التعاون متعدد الشاشات Multi-Screen Collaboration المحسّنة، والتي لا تسمح لك فقط بعكس شاشة هاتفك الذكي على شاشة الحاسوب الشخصي، ولكنها تتيح لك أيضًا فتح ما يصل إلى ثلاثة تطبيقات للهاتف الذكي في الوقت نفسه مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة والإنتاجية.

تجربة أكثر ذكاءً مع مواصفات اللمس المحسّنة

يعد جهاز “هواوي ميت بوك X – X Huawei MateBook” أول حاسوب شخصي يتميز بلوحة نقر مع تقنية Huawei FreeTouch. توفر لوحة النقر المحسّنة مساحة أكثر اتساعًا للتنقل والتعبيرات الإبداعية، وتدعم ردود الفعل اللمسية للحصول على تجربة لمس سلسلة. كذلك، تدعم الشاشة تقنية اللمس المتعدد مع دعم الإيماءات، مثل Fingers Gesture Screenshot، والتي تتيح للمستخدمين التقاط لقطة شاشة سريعًا عن طريق التمرير لأسفل الشاشة بثلاثة أصابع، كما هو الحال على الهاتف الذكي. وبالإضافة إلى ما سبق، تتميز لوحة المفاتيح الجديدة بالحجم الكامل بمفاتيح مقص توفر مسافة انتقال للمفاتيح تبلغ 1.3 ملم لجعل الكتابة ممتعة، مع ميزة إضاءة لوحة المفاتيح التي توفر إضاءة رئيسية للاستخدام في وقت متأخر من الليل.

حافظ على إنتاجيتك في أي وقت ومن أي مكان

بالمواصفات الداخلية، يوفر حاسوب “هواوي ميت بوك X – X Huawei MateBook” الشخصي الأنيق الأداء الذي تحتاجه للتعامل بسلاسة مع مهامك اليومية. يحتوي الحاسوب الشخصي على معالج Intel® Core ™ i5 من الجيل العاشر، وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت، ما يوفر الأداء الأساسي لدعم تجربة سلسة. كذلك، يدعم الحاسوب الشخصي تقنية Wi-Fi 6 التي تضمن بقاء اتصال الإنترنت سريعًا دائمًا ومستقرًا حتى في الأماكن المزدحمة، مع سرعات تصل إلى ثلاثة أضعاف سرعة تقنية Wi-Fi 5.

صوت قوي وساحر

يوفر حاسوب “هواوي ميت بوك X – X Huawei MateBook” الشخصي تجربة صوتية ممتازة. قم بتحويل أي مكان إلى سينما شخصية باستخدام نظام مكبرات الصوت الرباعي القوي مع إعداد التردد المنقسم الذي يوفر صوتًا ثريًا ثلاثي الأبعاد مباشرةً من أسفل لوحة المفاتيح. يتآزر نظام الصوت مع خوارزميات الصوت المتقدمة لجعل الصوت المحيطي افتراضيًا.

ابق دوماً في أمان

خصوصيتك مهمة جدًا، وقد حرص حاسوب “هواوي ميت بوك X – X Huawei MateBook” الشخصي على ضم كل المواصفات والمزايا التي تحميها! تتم حماية خصوصية المستخدم بواسطة زر الطاقة الذي يعمل ببصمة الإصبع، والذي يجمع بين قارئ بصمات الأصابع وزر الطاقة لمصادقة هوية المستخدم بشكل آمن عند تشغيل الجهاز، مما يؤدي إلى استبدال كلمة مرور تسجيل الدخول بشكل فعال على شاشة الترحيب في نظام التشغيل Windows. علاوة على ذلك، يوفر تصميم الكاميرا الفريد راحة البال من خلال دمج الكاميرا في غطاء مفتاح يسهل الوصول إليه، ولا يظهر إلا عند الحاجة إليه!

في الأردن، سيُتاح الحاسوب الشخصي الأحدث من هواوي “هواوي ميت بوك X – X Huawei MateBook” قريبًا، حيث سيتم فتح باب الطلبات المسبقة اعتبارًا من يوم الإثنين القادم 7 كانون الأول. وسيتوفر الحاسوب باللون الفضي بسعر 1,249 دينارًا مع كفالة لمدة عامين، ومجموعة من أدوات الأعمال (business package)؛ تضم حقيبة ظهر وفأرة بلوتوث وقاعدة وصل ” MateDock 2 Docking Station”، كهدية مجانية متاحة خلال فترة الطلب المسبق.