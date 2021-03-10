سبوتفاي تطلق مبادرة “المساواة” للنساء اللاتي يقدمن محتوى

عمان-الغد– أطلقت منصة سبوتفاي مبادرة EQUAL – والتي تعبر عن التزامها العالمي تجاه تعزيز المساواة للنساء في مجال المُحتوى الصوتي والاحتفاء بإسهاماتهن في هذا المضمار.

ستُسلط مبادرة EQUAL من Spotify الضوء على إسهامات الفنانات محليًا وإقليميًا ودوليًا من خلال عقد شراكات عالمية وتفعيل حضورهن على المنصة وإعطاء محتوى جديد بالإضافة إلى تقديم الدعم لهن داخل وخارج المنصة. للاطلاع على مزيد من التفاصيل، .

في نوفمبر 2020، أطلق Spotify مبادرة صوتك، وهي مبادرة تهدف لتعزيز تمكين الفنانات الصاعدات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وانضمت النجمة العربية لطيفة إلى المبادرة بصفتها عرابتها. في إطار مبادرة EQUAL، ستُمنح الفنانات عبر صوتك الفرصة للاحتفاء بفنهن وترويجه عالميًا.

تتضمن حملة EQUAL:

الاحتفاء بصانعات المُحتوى حول العالم، مع إطلاق EQUAL Hub واستخدام قوائم التشغيل الرئيسية في Spotify وقوائم تشغيل الشركاء. الـ EQUAL Hub هو عبارة عن مساحة على المنصة مُخصصة لتسليط الضوء على صانعات المحتوى والسماح للمُستخدمين بالاستماع إلى موسيقاهن بسهولة. سوف تستمر المبادرة إلى ما بعد شهر مارس وهي مبرمجة لتظهر على مستوى العالم. ستبرز أكثر من 200 من قوائم التشغيل الأعلى على Spotify مثل Today’s Top Hits و Viva Latino و Modus Mio صور النساء على جميع أغلفة قوائم التشغيل للاحتفال بهن وزيادة الوعي على المنصة وضمان حصول المزيد من المُستخدمين على فرصة الاستماع إليهن. ستضم قوائم تشغيل Spotify مثل Women of Arab Music و SAWTIK و Iconic Arab Women الفنانات العرب في EQUAL Hub

واستخدام قوائم التشغيل الرئيسية في وقوائم تشغيل الشركاء.

تعزيز مشاركة قصص المرأة مع WOMN ، وهو برنامج موسيقي و حواري جديد من حلقات تم إصدارها على مدار اليوم في 8 مارس. وتناقش فيه مجموعة متنوعة من المُبدعات والشخصيات المؤثرة والثقافية تفاصيل المحتوى الذي يركز على النساء، ويُشاركن بأفكارهن الشخصية عن الموسيقى التي ألهمت إبداعاتهن، بما يشجع الآخرين على الاستماع لمزيد من النساء أيضاً. وتضم الأصوات النسائية جيني لورنزو، تيكو مونستا، زكية واتلي، وتيتي شوديا، وجاسمن روبنز، ومضيفات Dope Labs من سبوتفاي، وغيرهن.

، وهو برنامج موسيقي و حواري جديد من حلقات تم إصدارها على مدار اليوم في 8 مارس. وتناقش فيه مجموعة متنوعة من المُبدعات والشخصيات المؤثرة والثقافية تفاصيل المحتوى الذي يركز على النساء، ويُشاركن بأفكارهن الشخصية عن الموسيقى التي ألهمت إبداعاتهن، بما يشجع الآخرين على الاستماع لمزيد من النساء أيضاً. وتضم الأصوات النسائية جيني لورنزو، تيكو مونستا، زكية واتلي، وتيتي شوديا، وجاسمن روبنز، ومضيفات Dope Labs من سبوتفاي، وغيرهن. دعم أصوات النساء من خلال إدارة EQUAL الجديدة. التي تضم 15 مؤسسة من كافة أنحاء العالم، وستحصل كل مؤسسة على منحة لمرة واحدة للعمل معًا على اختيار طرق ملموسة لجعل صناعة المحتوى الصوتي أكثر إنصافًا لصانعات المُحتوى.

إشراك المُستخدمين في المبادرة من خلال “Flex Their Power to Listen“. من خلال مقاطع الفيديو المُعتمدة على البيانات، وتسليط الضوء على مُحتوى Spotify الذي صنعته النساء، وأيضًا باستخدام بطاقات المشاركة المخصصة لوسائل التواصل الاجتماعي، لتمكين المُستخدمين من مشاركة توصياتهم الشخصية بشأن صانعات المُحتوى.

مد نطاق الالتزام تجاه صانعات المُحتوى إلى ما بعد شهر مارس. خلال شهر أبريل، سيطلق Spotify برنامج الموسيقى EQUAL، لتعزيز المساواة للنساء، في 50 دولة من اليابان إلى الأرجنتين ومن ماليزيا إلى المملكة المتحدة. ستستمر المنصة أيضًا في البناء على النجاح الذي تحقق في برامج مثل Sound Up وEQL والتي توفر فرصًا جديدة لصانعات المُحتوى الصوتي.

باعتبارها خدمة الاستماع عبر الاشتراك الأكثر شهرة في العالم، يتحمل Spotify المسؤولية في إبراز أصوات النساء ودعمهن من خلال تقديم أعمالهن بشكل جيد ووضعها في قوائم تشغيل عالمية ليسهل على المُستخدمين من كافة أنحاء العالم الوصول إليها.

وممنذ انطلاقتها في العام 2008 نجحت منصة سبوتفاي في قلب مشهد الاستماع إلى الموسيقى بشكل كامل. تُمكن المنصة المُستخدمين من اكتشاف وسماع الموسيقى ومشاركتها مع الآخرين مُقدمة أفضل تحكم في تجربة الاستماع لـ 70 مليون مقطع صوتي دون مقابل، مع إمكانية الترقية إلى Spotify Premium والحصول على ميزات حصرية إضافية مثل جودة صوت محسّنة والحصول على الموسيقى عبر الطلب والاستماع إليها في وضع عدم الاتصال ودون إعلانات.

و تُعد منصة سبوتفاي اليوم خدمة الاستماع عبر الاشتراك الأكثر شهرة في العالم بعدد مستخدمين يبلغ 345 مليون، منهم 155 مليون مشترك في الخدمة المدفوعة وعبر 170 سوقًا حول العالم.