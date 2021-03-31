سبوتيفاي تخوض غمار المنتديات الصوتية بعد نجاح “كلوب هاوس”

نيويورك -أعلنت سبوتيفاي أنها استحوذت على شركة “بيتي لابز” المتخصصة في المنتديات الصوتية، ما سيوفر لها أداة للنمو في هذا القطاع الذي يشهد طفرة كبيرة خصوصا بفضل الشعبية القوية لمنصة “كلوب هاوس” أخيرا.

وفي حمأة مدونات “بودكاست” الصوتية، حققت منتديات البث الصوتي المباشر للبرامج والمحادثات عبر الإنترنت (لايف أوديو)، شعبية كبيرة منذ عام تقريبا بدفع خصوصا من انتشار تطبيق “كلوب هاوس”.

ويتيح التطبيق تفاعلات غير متوافرة من خلال مدونات البودكاست المسجلة مسبقا.

وأعلنت سبوتيفاي في بيان أنها ستطور “لوكر روم” لتجعل منها منصة مفتوحة على “مروحة أوسع من صانعي المحتوى والمتابعين”.

كذلك ستنفتح المنصة على المواضيع المتصلة بالموسيقى، وبشكل أوسع على الثقافة، وأيضا لصانعي المحتوى من مختلف المشارب.

ومن بين المستثمرين الأوليين في “بيتي لابز” كانت “جي في”، الذراع المالية لـ”ألفابت” (المجموعة الأم لـ”غوغل”).

ونهاية شباط/فبراير، أكدت سبوتيفاي طموحاتها في مجال الصوتيات غير الموسيقية.

وأنفقت المجموعة مئات ملايين الدولارات لتكوين مجموعة واسعة من المدونات الصوتية، مع تكنولوجيا متقدمة وإنتاجات ومضامين حصرية.

وذكرت وسائل إعلام عدة أن فيسبوك تعمل حاليا على عرض مشابه لما تقدمه “كلوب هاوس”. ويحضر المستثمر مارك كوبان نسخته الخاصة باسم “فايرسايد”.(ا ف ب)