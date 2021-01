سبيرز ونتس يوقفان سلسلة انتصارات ليكرز وسيكسرز – فيديو

لوس انجليس – اوقف كل من سان انتونيو سبيرز وبروكلين نتس سلسلة انتصارات لوس انجليس ليكرز وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز تواليا بفوزهما على منافسيهما 118-109 و122-109 ضمن دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

على ملعب “ستايبلز سنتر”، مني لوس انجليس ليكرز بخسارته الثالثة هذا الموسم مقابل 6 انتصارات بسقوطه امام سان انتونيو.

ولم تنفع النقاط ال50 التي سجلها نجما الفريق ليبرون جيمس (27 نقطة و12 متابعة) وانتوني ديفيس (23 و10 متابعات)في ابعاد الخسارة عن ليكرز بعد سلسلة من 4 انتصارات تواليا، في حين كان لاماركوس الدرديج افضل مسجل في صفوف سان انتونيو مع 28 نقطة، واضاف ديمار ديروزان 19 نقطة مع 8 تمريرات حاسمة.

وهي المرة الثانية التي يحقق فيها سان انتونيو نتيجة لافتة هذا الاسبوع بعد فوزه على كليبرز الثلاثاء الطرف الاخر في مدينة لوس انجليس على الملعب ذاته.

