سبيرز ونتس يوقفان سلسلة انتصارات ليكرز وسيكسرز – فيديو

لوس انجليس – اوقف كل من سان انتونيو سبيرز وبروكلين نتس سلسلة انتصارات لوس انجليس ليكرز وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز تواليا بفوزهما على منافسيهما 118-109 و122-109 ضمن دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

على ملعب “ستايبلز سنتر”، مني لوس انجليس ليكرز بخسارته الثالثة هذا الموسم مقابل 6 انتصارات بسقوطه امام سان انتونيو.

ولم تنفع النقاط ال50 التي سجلها نجما الفريق ليبرون جيمس (27 نقطة و12 متابعة) وانتوني ديفيس (23 و10 متابعات)في ابعاد الخسارة عن ليكرز بعد سلسلة من 4 انتصارات تواليا، في حين كان لاماركوس الدرديج افضل مسجل في صفوف سان انتونيو مع 28 نقطة، واضاف ديمار ديروزان 19 نقطة مع 8 تمريرات حاسمة.

وهي المرة الثانية التي يحقق فيها سان انتونيو نتيجة لافتة هذا الاسبوع بعد فوزه على كليبرز الثلاثاء الطرف الاخر في مدينة لوس انجليس على الملعب ذاته.

The @BrooklynNets prevail at home behind 28 PTS, 6 3PM from Joe Harris. #BrooklynTogether pic.twitter.com/o9tLhrQYvS — NBA (@NBA) January 8, 2021

ودفع ليكرز ثمن انطلاقته السيئة حيث تخلف صفر-9 ثم 4-16 وعلى الرغم من نجاحه في تقليص الفارق الى نقطتين في نهاية الربع الثالث، فان الكلمة الاخيرة كانت لسبيرز.

وبهذه الخسارة تنازل ليكرز عن صدارة المجموعة الغربية الى فينيكس صنز.

وفي المباراة الثانية، تألق جو هاريس في صفوف بروكلين نتس ليقوده الى الفوز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بتسجيله 28 نقطة ليضع حدا لسلسة من خمسة انتصارات تواليا لمنافسه.

وجاء فوز نتس على الرغم من خوضه المباراة في غياب ابرز نجمين في صفوفه وهما كيفن دورانت وكايري ايرفينغ حيث غاب الاول بسبب بروتوكول جائحة-19 والثاني “لاسباب شخصية”.

وساهم ايضا كاريس لوفير للفائز مع 22 نقطة و10 متابعات وقال الاخير “نحن فريق مختلف تماما في غياب هذين النجمين لكني اعتقد باننا قمنا بعمل رائع لان المجموعة قامت بجهد جماعي لسد الثغرة”.

في المقابل، اكتفى نجما سيكسرز الكاميروني جويل امبييد والاسترالي بن سيمونز ب22 و14 نقطة تواليا.

واعرب مدرب نتس ستيف ناش عن ان غياب ايرفينغ شكل مفاجأة له ولا يزال غير متأكد من الاسباب الذي دفعته الى التغيب عن المباراة وقال في نهايتها “ارسلت له رسالة نصية ولم اسمع منه اي رد حتى الان. بطبيعة الحال، آمل ان يكون على ما يرام ونحن نحترم خصوصيته”.

في المقابل، كشف ناش بان دورانت الذي يعزل نفسه حاليا لمخالطته شخصا ايجابيا بفيروس كورونا قد يعود الى الملاعب الاحد ضد اوكلاهوما سيتي.

وزادت الامور سوءا بالنسبة الى فيلادلفيا لدى ظهور نتيجة ايجابية بفيروس كورونا تتعلق بلاعبه سيث كوري، فاضطر الفريق الى الحجر الصحي في نيويورك علما بان الفريق مدعو لمواجهة دنفر ناغتس السبت. وسيث هو شقيق نجم غولدن ستيات ووريرز ستيفن كوري.

وسيخضع لاعبو الفريق لسلسلة من الفحوصات للكشف عن فيروس كورونا في صفوفه.

وحقق بورتلاند ترايل بلايزرز فوزا سهلا على مينيسوتا تمبروولفز 135-117 بفضل 39 نقطة لنجمه داميان ليلارد واضاف اليها 7 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة. واضاف سي جاي مالكولم ويوسف نوركيتش 20 و17 نقطة تواليا. في المقابل، كان دانجيلو راسل وانتوني ادواردز افضل مسجلين في صفوف الخاسر مع 26 نقطة لكل منهما.

وحقق بلايزرز رقما قياسيا شخصيا عندما سجل 45 نقطة في الربع الثاني، وكان الرقم القياسي له 45 نقطة حققها مرتين عامي 1973 و2014.

وفاز دالاس مافريكس على دنفر ناغتس 124-117 بعد التمديد في مباراة شهدت مواجهة مثيرة بين السلوفيني لوكا دونتشيتش من دالاس والصربي نيكولا يوكيتش فسجل كل منهما 38 نقطة.

وكان دونتشيتش حاسما في ترجيح كفة فريقه لانه سجل 9 نقاط في الدقائق الخمس الاخيرة ليحسم النتيجة في صالح مافريكس.

وفي مباراة اخرى، فاز كليفلاند كافالييرز على ممفيس غريزليز 90-94. – (أ ف ب)