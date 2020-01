سبيرز يصدم ميلووكي بالثلاثيات و”تريبل دابل” جديد لدونتشيتش

لوس انجليس – سجل ديمار ديروزان 25 نقطة ووضع باتي ميلز جانبا قلقه حيال الحرائق في بلاده استراليا ليقودا سان انتونيو سبيرز الاثنين الى الفوز على ضيفه متصدر دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين ميلووكي باكس 126-104، فيما تابع السلوفيني الشاب لوكا دونتشيتش تألقه مع الـ”تريبل دابل” الحادي عشر له هذا الموسم.

ميلز الناشط بقوة على وسائل التواصل الاجتماعي للحديث عن حرائق غابات كارثية حولت مساحات شاسعة من الأراضي الاسترالية إلى بؤر متفحمة، سجل 6 ثلاثيات محققا افضل رصيد شخصي له هذا الموسم (21 نقطة).

وقال ميلز الذي نجح بقلب الطاولة على فريق النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، ان مواجهة باكس مرتين في اسبوع احد، بعد الخسارة امامه السبت، كانت أمرا جيدا: “تشعر بأنك في نسخة مصغرة عن مباريات البلاي اوف (الادوار الاقصائية)، يمكنك أن تكتشف مكامن القوة والضعف”.

OrlandoMagic Pacers WashWizards sixers nuggets utahjazz 25 PTS (11-15 FGM), 7 AST from DeMar DeRozan fuels the spurs home win vs. Milwaukee.

Patty Mills: 21 PTS, 6 3PM

Rudy Gay: 17 PTS, 8 REB

LaMarcus Aldridge: 17 PTS pic.twitter.com/696vmSB2pU #NBA

