سبيرز يصدم ميلووكي بالثلاثيات و”تريبل دابل” جديد لدونتشيتش

لوس انجليس – سجل ديمار ديروزان 25 نقطة ووضع باتي ميلز جانبا قلقه حيال الحرائق في بلاده استراليا ليقودا سان انتونيو سبيرز الاثنين الى الفوز على ضيفه متصدر دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين ميلووكي باكس 126-104، فيما تابع السلوفيني الشاب لوكا دونتشيتش تألقه مع الـ”تريبل دابل” الحادي عشر له هذا الموسم.

ميلز الناشط بقوة على وسائل التواصل الاجتماعي للحديث عن حرائق غابات كارثية حولت مساحات شاسعة من الأراضي الاسترالية إلى بؤر متفحمة، سجل 6 ثلاثيات محققا افضل رصيد شخصي له هذا الموسم (21 نقطة).

وقال ميلز الذي نجح بقلب الطاولة على فريق النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، ان مواجهة باكس مرتين في اسبوع احد، بعد الخسارة امامه السبت، كانت أمرا جيدا: “تشعر بأنك في نسخة مصغرة عن مباريات البلاي اوف (الادوار الاقصائية)، يمكنك أن تكتشف مكامن القوة والضعف”.

OrlandoMagic Pacers WashWizards sixers nuggets utahjazz 25 PTS (11-15 FGM), 7 AST from DeMar DeRozan fuels the spurs home win vs. Milwaukee. Patty Mills: 21 PTS, 6 3PM

Rudy Gay: 17 PTS, 8 REB

LaMarcus Aldridge: 17 PTS pic.twitter.com/696vmSB2pU #NBA — ACB Jornada Virtual (@ACBJV) January 7, 2020

لكن حتى قبل التفرغ لمباراة باكس الهامة، قال ميلز الاثنين انه يبقي عينه “مفتوحة” على الاخبار المقبلة من استراليا “ما يحصل مروع، هي واحدة من تلك الكوارث وازمة وطنية يصعب فهمها”.

وسجل سبيرز 12 ثلاثية من اصل 20 محاولة في الشوط الاول، معادلا رقما قياسيا للنادي بعدد الثلاثيات في شوط واحد. والحق الخسارة الاولى بباكس منذ سقوطه امام فيلادلفيا في يوم عيد الميلاد.

كما كانت الخسارة الاولى لباكس هذا الموسم امام فريق يحمل رصيدا سلبيا بين الفوز والخسارات، لكن ميلووكي احتفظ برصيده المميز مع 32 فوزا و6 خسارات في صدارة الدوري. في المقابل، رفع سبيرز رصيده الى 15 فوزا مقابل 20 خسارة، وهو يقاتل لانتزاع مركز ثامن مؤهل الى الادوار الاقصائية في المنطقة الغربية.

وكان يانيس، أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي، أبرز مسجل في صفوف باكس مع 24 نقطة و12 متابعة و8 تمريرات حاسمة، ولدى الفائز الذي سجل 19 ثلاثية في المباراة، سجل أيضا كل من لاعب الارتكاز لاماركوس اولدريدج والبديل رودي غاي 17 نقطة.

#NBA San Antonio Spurs 126-104 Milwaukee Bucks 👤 DeMar DeRozan

🏀 25 sayı

🤾‍♂️ 3 ribaund

🅰️ 7 asist 👤 LaMarcus Aldridge

🏀 17 sayı

🤾‍♂️ 4 ribaund

🅰️ 3 asist 👤 Giannis Antetokounmpo

🏀 24 sayı

🤾‍♂️ 12 ribaund

🅰️ 8 asist 👤 Khris Middleton

🏀 15 sayı

🤾‍♂️ 5 ribaund

🅰️ 4 asist pic.twitter.com/hSBRVi8CVt — mackolik (@mackolik) January 7, 2020

وضرب المرشح لنيل جائزة افضل لاعب هذا الموسم السلوفيني دونتشيتش بقوة محققا الـ”تريبل دابل” الحادي عشر هذا الموسم، ليقود دالاس مافريكس الى الفوز على ضيفه شيكاغو بولز 118-110.

وسجل دونتشيتش البالغ 20 عاما، 38 نقطة و11 متابعة و10 تمريرات حاسمة، بينها 21 نقطة في الربع الثالث.

وخسر شيكاغو، الذي سجل له الفنلندي لاوري ماركانن 26 نقطة، مهاجمه وندل كارتر جونيور قبل 8:25 دقائق على نهاية المباراة لاصابة بركبته اليمنى.

وفي أتلانتا، تعملق لاعب الارتكاز الصربي نيكولا يوكيتش مسجلا 47 نقطة خلال فوز دنفر ناغتس على أتلانتا هوكس 123-115، وسجل يوكيتش 16 محاولة من اصل 25، محققا افضل رصيد تسجيلي في مسيرته ضمن الدوري، ليتفادى دنفر خسارة ثالثة تواليا بعد سقوطه امام هيوستن روكتس الثلاثاء وواشنطن ويزاردز السبت.

وفاجأ ويزاردز، صاحب المركز الثاني عشر في المنطقة الشرقية، فريقا مرموقا ثانيا بعد اسقاطه بوسطن سلتيكس 99-94. وقدم ايش سميث مباراة كبيرة بتسجيله 27 نقطة بعد نزوله من دكة البدلاء.

وبرغم تعرضه لاصابة قوية في اصبع يده، تحامل الكاميروني جويل امبيد على وجعه وقاد فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الى الفوز على ضيفه اوكلاهوما سيتي ثاندر 120-113.

وسجل امبيد 18 نقطة و9 متابعات و8 تمريرات حاسمة، فيما برز زميله جوش ريتشاردسون مع 23 نقطة والاسترالي بن سيمونز مع 17 نقطة و15 متابعة و8 تمريرات حاسمة. (أ ف ب)