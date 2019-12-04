سبيرز يُحقق فوزا مثيرا على هيوستن بدوري السلة الأميركي

لوس انجليس – تفوق سان انطونيو سبيرز على هيوستن روكتس 135-133 في مباراة مثيرة خاض فيها الفريقان وقتين اضافيين ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

ولم تنفع النقاط ال50 التي سجلها نجم روكتس جيمس هاردن ولا “تريبل”دابل” زميل راسل وستبروك في ابعاد الهزيمة عن هيوستن الذي تقدم بفارق 10 نقاط قبل نهاية المباراة باربع دقائق، لكن الاحتياطي لوني ووكر خطف الاضواء منهما بتسجيله 28 نقطة و4 متابعات.

وساهم ووكر في تمديد الوقت عندما سجل ثلاثيتين تواليا ليفرض التعادل 115-115.

Lonnie Walker IV (19 in 4th) connects from distance to tie it… and Jakob Poeltl protects the paint! #GoSpursGo pic.twitter.com/rr4Hl23AAB — NBA (@NBA) December 4, 2019

ودفع هيوستن ثمن خطأ تحكيمي فاضح كان حاسما في عدم فوزه عندما سجل هاردن ثلاثية في الربع الاخير لكن الجهاز التحكيمي اعتبر خطأ بان كرته لم تدخل السلة.

في المقابل، عزز لوس انجليس ليكرز صدارته للمجموعة الغربية بالفوز على دنفر ناغتس ثالث هذه المجموعة 105-96 في كولورادو.

ومرة جديدة تألق الثنائي ليبرون جيمس وانطوني ديفيس في صفوف ليكرز وسجل كل منهما 25 نقطة في 36 دقيقة لعب. اما افضل مسجل في صفوف دنفر ناغتس فكان جمال موراي مع 22 نقطة، ورفع ليكرز رصيده الى 18 انتصارا هذا الموسم مقابل 3 هزائم.

وقدم نجم دالاس مافريكس السلوفيني لوكا دونتشيتش عرضا رائعا اخر ليقود فريقه الى الفوز على نيواورليانز بيليكانز 118-97 بتسجيله 33 نقطة مع 18 متابعة (رقم قياسي شخصي) و5 تمريرات حاسمة علما بانه خاض ثلاثة ارباع فقط.

وانهى مافريكس الربع الثالث متقدما بفارق 9 نقاط عن بيليكانز لكنه ضرب بقوة في الربع الاخير مسجلا 34 نقطة مقابل 22 لمنافسه ليخرج فائزا بفارق 21 نقطة.

ومني تورونتو رابتورز بطل الموسم الماضي بخسارته الخامسة هذا الموسم بسقوطه امام ميامي هيت 110-121 بعد التمديد.

ونجح جيمي باتلر في تسجيل 8 نقاط في الدقيقة الاولى من الوقت الاضافي ليضع ميامي على السكة الصحيحة للفوز وانهى المباراة مع “تريبل دابل” من 22 نقطة و13 متابعة و12، في حين اضاف زميله دنكان روبنسون 22 نقطة.

اما افضل مسجل في صفوف رابتورز فكان نورمان باول مع 23 نقطة، وصعد ميامي بفضل هذا الفوز الى المركز الثاني في المجموعة الشرقية مع 15 انتصارا مقابل 5 هزائم.

وتغلب لوس انجليس كليبرز على بورتلاند ترايل بلايزرز 117-97 في مباراة اكتفى فيها نجم الاول كاوهي لينارد بتسجيل 11 نقطة مع 9 متابعات و5 تمريرات حاسمة، في حين سجل زميلاه مونتريزل هاريل وبول جورج 51 نقطة سويا. (أ ف ب)