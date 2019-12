سبيرز يُحقق فوزا مثيرا على هيوستن بدوري السلة الأميركي

لوس انجليس – تفوق سان انطونيو سبيرز على هيوستن روكتس 135-133 في مباراة مثيرة خاض فيها الفريقان وقتين اضافيين ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

ولم تنفع النقاط ال50 التي سجلها نجم روكتس جيمس هاردن ولا “تريبل”دابل” زميل راسل وستبروك في ابعاد الهزيمة عن هيوستن الذي تقدم بفارق 10 نقاط قبل نهاية المباراة باربع دقائق، لكن الاحتياطي لوني ووكر خطف الاضواء منهما بتسجيله 28 نقطة و4 متابعات.

وساهم ووكر في تمديد الوقت عندما سجل ثلاثيتين تواليا ليفرض التعادل 115-115.

Lonnie Walker IV (19 in 4th) connects from distance to tie it… and Jakob Poeltl protects the paint! #GoSpursGo pic.twitter.com/rr4Hl23AAB

