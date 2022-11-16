ستاد عمان جاهز

أنهت وزارة الشباب أعمال الصيانة لأرضية ستاد عمان الدولي ومرافقه، والذي بات جاهزا لاستقبال مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام نظيره الإسباني عند الساعة السابعة من مساء يوم غد الخميس.

وبات ستاد عمان مهيئا لاستضافة هذه المباراة الكبيرة والتاريخية، حيث تمت إعادة تأهيل أرضيته بالعشب الطبيعي، وصيانة أبراج أعمدة الإضاءة الأربعة في الملعب، والمدرجات، إلى جانب تجهيز مرافق الملعب من غرف غيار وما تحتاجه من مستلزمات.

وجاء تجهيز الملعب، بعد فترة إغلاق استمرت لأكثر من شهر، إذ إلغيت جميع المباريات المحلية التي كانت مقررة على الملعب، لإعادة تأهيله لمباراة يوم غد، وليظهر بحلة جديدة وجاهزية تامة استعدادا لمباراة يوم غد.

(بترا)