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ستاد عمان يحتضن نهائي درع الاتحاد بين الوحدات والرمثا

منذ ساعة واحدة

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عمان – الغد – اعتمدت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم، ستاد عمان الدولي، ملعباً للمباراة النهائية لبطولة درع الاتحاد لموسم 2020، والتي تقام مساء الجمعة المقبل ي بين فريقي الوحدات والرمثا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الاحد ، برئاسة عضو الهيئة التنفيذية محمد سمارة، وبحضور مدير المسابقات عوض شعيبات، وممثلي طرفي النهائي الوحدات والرمثا، وتخلله اجراء القرعة بين ستاد عمان الدولي ، وستاد الحسن، لتحديد مكان اقامة المباراة النهائية.

وكان الوحدات بلغ المباراة النهائية بعد فوزه على شباب الاردن 2-0، بينما تخطى الرمثا نظيره الصريح 2-1، في مباراتي نصف النهائي.

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