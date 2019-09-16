“ستاربكس”: استقبل الخريف مع مشروب بمبكين سبايس لاتيه

عمان – بمناسبة فصل الخريف تُعيد ستاربكس تقديم مشروبها الموسمي المفضل، بمبكن سبايس لاتيه وفرابتشينو، وذلك في جميع مقاهيها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويتكون مشروب بمبكن سبايس لاتيه، الذي حظي منذ إطلاقه بشعبية كبيرة لدى عشاق القهوة من جميع أنحاء العالم، من مزيج رائع من نكهات الخريف المميزة كالقرفة وجوزة الطيب والقرنفل وتوابل فطيرة اليقطين، يضاف إلى قهوة الإسبرسو اللذيذة وتعلوه طبقة من الكريمة المخفوقة المحلاة لطعم غني. وبهذه المناسبة، قالت المديرة الإقليمية للاتصال والمسؤولية المجتمعية لدى ستاربكس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رنا شاهين: “بالنسبة لزبائن ستاربكس، فإن فصل الخريف لا يبدأ إلّا مع أول رشفة من مشروب بمبكن سبايس لاتيه. ونحن نعيد تقديم هذا المشروب اللذيذ في هذا الوقت من كل عام مدفوعين بردود الفعل الإيجابية التي نتلقاها حوله عاما بعد عام.” سيتمكن عشاق بمبكن سبايس لاتيه من التمتع بهذا المشروب الرائع في كافة مقاهي ستاربكس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لفترة محدودة فقط.