“ستاربكس” تحتفل بموسم الشتاء مع مشروب توفي نت لاتيه اللذيذ

عمان – تستعد مقاهي ستاربكس لاستقبال موسم الشتاء هذا العام من خلال تقديم مشروبين من الإسبريسو اللذيذ وهما توفي نت لاتيه والشوكولاتة الساخنة، بالإضافة إلى مزيج Holiday، المتوفر الآن لدى كافة مقاهي ستاربكس.

يُعد توفي نت لاتيه المشروب المثالي لفصل الشتاء، بفضل مذاقه الفريد المكوّن من الإسبريسو بنكهة التوفي الغنية والحليب المغلي، تعلوه طبقة من الكريمة الخفيفة والتوفي نت. أمّا مشروب الشوكولاتة الساخنة، فيتميز بنكهته الغنية الممزوجة بالشوكولاتة والحليب، تعلوه طبقة من الكريمة.

وبهذه المناسبة، قالت رنا شاهين، المديرة الإقليمية للاتصالات والمسؤولية الاجتماعية لدى ستاربكس بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “يبعث موسم الشتاء على الفرح والأمل في نفوس الجميع بحلول عام جديد. لذا، نحرص وبشكلٍ دائم على تقديم مشروبات جديدة، إلى جانب المشروبات الأخرى التي نوفرها لزبائننا على مدار العام، مساهمةً منّا في جعل هذا الموسم أكثر تميزاً، بالإضافة إلى تقديم مزيج Holiday من جديد.”