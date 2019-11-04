شركات وأعمال

“ستاربكس” تحتفل بموسم الشتاء مع مشروب توفي نت لاتيه اللذيذ

منذ 3 ساعات
مشروب توفي نت لاتيه لشركة ستاربكس العالمية - (من المصدر)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – تستعد مقاهي ستاربكس لاستقبال موسم الشتاء هذا العام من خلال تقديم مشروبين من الإسبريسو اللذيذ وهما توفي نت لاتيه والشوكولاتة الساخنة، بالإضافة إلى مزيج Holiday، المتوفر الآن لدى كافة مقاهي ستاربكس.
يُعد توفي نت لاتيه المشروب المثالي لفصل الشتاء، بفضل مذاقه الفريد المكوّن من الإسبريسو بنكهة التوفي الغنية والحليب المغلي، تعلوه طبقة من الكريمة الخفيفة والتوفي نت. أمّا مشروب الشوكولاتة الساخنة، فيتميز بنكهته الغنية الممزوجة بالشوكولاتة والحليب، تعلوه طبقة من الكريمة.
وبهذه المناسبة، قالت رنا شاهين، المديرة الإقليمية للاتصالات والمسؤولية الاجتماعية لدى ستاربكس بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “يبعث موسم الشتاء على الفرح والأمل في نفوس الجميع بحلول عام جديد. لذا، نحرص وبشكلٍ دائم على تقديم مشروبات جديدة، إلى جانب المشروبات الأخرى التي نوفرها لزبائننا على مدار العام، مساهمةً منّا في جعل هذا الموسم أكثر تميزاً، بالإضافة إلى تقديم مزيج Holiday من جديد.”

مقالات ذات صلة

“عمّان روتانا” يفوز بجائزتين ذهبية وفضية في هوريكا الأردن 2019

منذ 3 ساعات

“أكور” توقع مع “كوفريكس” عقد رعاية “بريميوم” للجناح الفرنسي في “إكسبو 2020 دبي”

منذ 3 ساعات

سلوفينيا ترحب بالسياح من الشرق الأوسط للتعرف على صناعة زيت الزيتون

منذ 3 ساعات

“سامسونج” تحتفل بالذكرى الخمسين لتأسيسها

منذ 3 ساعات

السوق مغلق المؤشر 1813.90 0.22%

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock