شركات وأعمال

“ستاربكس” تطلق “تشيزكيك فرابتشينو” لفترة محدودة!

منذ ساعتين
ستاربكس

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، “ستاربكس” تطلق مشروبيّ “تشيزكيك فرابتشينو”. استوحيت النكهة من حلوى التشيزكيك الشهيرة وسيتوفر المشروبان لفترة محدودة بنكهتين لذيذتين هما: تشيزكيك التوت وتشيزكيك الكاراميل.
تشيزكيك فرابتشينو التوت: تُضاف نكهة التوت الغنية إلى خليط التشيزكيك ثم تغطى بالكريمة المخفوقة وتعلوها قطع صغيرة من البسكويت المقرمش.
تشيزكيك فرابتشينو الكاراميل: يُمزج الكاراميل الغني مع خليط تشيزكيك القهوة، ثم يُغطى بالكريمة المخفوقة وتعلوه قطع صغيرة من البسكويت المقرمش.

مقالات ذات صلة

“Orange” تلبي احتياجات مشتركيها بعرض تجوال مميز في السعودية

منذ ساعتين

“كريم” تفتح باب التسجيل للانضمام لشبكة كباتنها مع ألف فرصة عمل جديدة

منذ ساعتين

تنافس 25 فريقاً ضمن التصفيات النهائية لبرنامج حاضنة “معاً” الاجتماعية

منذ ساعتين

ملتقى “تبادل الابتكارات بمجال المناخ” يعزز النمو التجاري لشركات التقنيات الخضراء الناشئة

منذ ساعتين

السوق مغلق المؤشر 1859.77 0.11%

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock