“ستاربكس” تطلق “تشيزكيك فرابتشينو” لفترة محدودة!

عمان- لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، “ستاربكس” تطلق مشروبيّ “تشيزكيك فرابتشينو”. استوحيت النكهة من حلوى التشيزكيك الشهيرة وسيتوفر المشروبان لفترة محدودة بنكهتين لذيذتين هما: تشيزكيك التوت وتشيزكيك الكاراميل.

تشيزكيك فرابتشينو التوت: تُضاف نكهة التوت الغنية إلى خليط التشيزكيك ثم تغطى بالكريمة المخفوقة وتعلوها قطع صغيرة من البسكويت المقرمش.

تشيزكيك فرابتشينو الكاراميل: يُمزج الكاراميل الغني مع خليط تشيزكيك القهوة، ثم يُغطى بالكريمة المخفوقة وتعلوه قطع صغيرة من البسكويت المقرمش.