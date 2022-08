ستالين، بين دعم إسرائيل وقمع اليهود

دومينيك فيدال* – (أوريان 21) 22/4/2021

عند مفترق الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، ألزم جوزيف ستالين بلاده والكتلة الشيوعية بدعم يهود فلسطين في نضالهم من أجل إقامة ما وصفه الاتحاد السوفياتي آنذاك بدولة كبيرة و”متجانسة” قدر الإمكان. وفي الوقت نفسه، كان يقمع يهود الاتحاد السوفياتي قمعًا شرسًا.

يوم 14 أيار (مايو) 1947، صعد أندريه غروميكو، نائب وزير الخارجية السوفياتي، إلى منصة الخطابة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليصرح بأن “الويلات” و”المعاناة غير العادية” لـ”الشعب اليهودي” أثناء الحرب، وعجز الغرب عن الدفاع عنه، ومصير الناجين الذين هم “بلا وطن، بلا مأوى، ومن دون سبل للعيش” تفسر “تطلع اليهود إلى إقامة دولة خاصة بهم”.

ويؤيد الاتحاد السوفياتي قيام “دولة يهودية-عربية واحدة بحقوق متساوية لليهود والعرب”، لكن غروميكو واصل، بما فاجأ الجميع: “إذا تبين أن هذا الحل غير قابل للتحقيق بسبب العلاقات المتوترة أكثر فأكثر بين اليهود والعرب”، فإنه يدعو إلى “تقسيم هذا البلد إلى دولتين مستقلتين، دولة يهودية ودولة عربية”(1). وبحسب مندوب الوكالة اليهودية، ناخوم غولدمان، فقد أثار هذا الخطاب “دهشة كبرى لأن الدوائر اليهودية وغير اليهودية على حد سواء اعتادت النظر إلى السوفيات على أنهم أعداء ألداء للصهيونية” (2). وفي 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 1947، صوتت موسكو لصالح “خطة التقسيم” التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي 17 أيار (مايو) 1948، اعترفت بتل أبيب.

كان إيفان مايسكى، السفير السوفياتي في لندن، أول من اتصل بالسلطة التنفيذية الصهيونية في العام1941. وكتب: “في عشرينيات القرن الماضي، كان لا يمكن لنا سوى أن ننظر إلى الصهيونية على أنها وكالة للإمبريالية. لكن الوضع تغير الآن. […] إذا كانت روسيا السوفياتية تريد أن تهتم بمستقبل الشرق الأوسط، فمن الواضح أن اليهود المتقدمين في فلسطين يحملون وعودًا أفضل بالنسبة لنا من العرب المتخلفين الموجودين تحت سيطرة الزمر الإقطاعية”(3).

يا له من انقلاب في الموقف! ففي العام 1903 وفي سجال مع المدافعين عن الاستقلال الثقافي الذاتي من البوند (الجبهة اليهودية العامة) كان لينين يؤكد: “إن فكرة وجود شعب يهودي خاص خاوية من وجهة النظر العلمية، وهي رجعية في بعدها السياسي […] لا يمكن القضاء على العداء ضد الفئات ذات الأصول الأجنبية من بين السكان إلا عندما تصبح لا تشكل عنصرًا أجنبيًا وتندمج في كتلة السكان (4).

شعب أم أقلية؟

بعد أن أوصلتهم ثورة تشرين الأول (أكتوبر) إلى السلطة، حرر البلاشفة اليهود من التمييز الذي كانوا يعانون منه في ظل النظام القيصري. ولكنهم لم يعتبروهم “شعبًا”، بل أقلية قومية لها دينها وتقاليدها ولغتها اليديشية، التي يتحدث بها 85 في المائة منهم. وكانوا يعتقدون بأن المساواة القانونية والاندماج في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الاشتراكية سوف تؤدي إلى “اسْتيعاب” هؤلاء السكان -وقد منحوهم مع ذلك “الجنسية” اليهودية للتعبير على مساواتهم مع الشعوب السوفياتية الأخرى.

بما أنه لا يوجد “شعب” يهودي، فلا وجود بالتالي لدولة يهودية. وفي العام 1921 أبلغ كارل راديك، باسم الشيوعية الدولية (الكومنترن)، الممثلين الفلسطينيين في حركة “بوالي صهيون” (عمال صهيون) المرشحين للعضوية، بأنه “مع حلول الجمهورية السوفياتية الدولية، ستنتقل الجماهير اليهودية في كل بلد إلى العمل المنتج ولن يكونوا مجبرين على الهجرة […] وبرنامج فلسطين هو بقايا المفاهيم الشوفينية القديمة”(5). ولكن في العام 1934، ظهرت “فلسطين يهودية” على بعد 6.000 كيلومتر من موسكو، في بيروبيجان، على تخوم الصين. وصرح الرئيس السوفياتي آنذاك، ميخائيل كالينين: “للبروليتاريين اليهود وطنهم، وهو الاتحاد السوفياتي، ودولة قومية خاصة بهم”.

هل هو اعتراف بالفشل؟ لم تنجح لا المساواة القانونية ولا الحظر الرسمي للعنصرية، ولا حتى الدمج الاجتماعي، في اقتلاع جذور معاداة السامية؛ فهي عريقة وموجودة حتى في الحزب البلشفي. ويلاحظ إسحاق دويتشر: “الشيوعي الذي لا ينظر أبعد من طرف أنفه. غالبًا ما كان يُنظر إلى اليهود على أنهم آخر الناجين من الرأسمالية الحضرية، بينما كان المناهضون للشيوعية يعتبرونهم أعضاء مؤثرين في التسلسل الهرمي الحاكم”(6).

فضلا عن ذلك، ضاعفت الـ”يبسكتسيا”، الفرع الشيوعي اليهودي، من التجاوزات تحت ذريعة محاربة الصهيونية والدين. ودخل قمع الدولة من هذه الثغرة. لم تمنع التجليات المعادية لليهود في “محاكمات موسكو” (من 1936 إلى 1938) ستالين من وصف معاداة السامية بمكر بأنها من “بقايا الممارسات البربرية لآكلي لحوم البشر”، وبأنها، بالتالي، “ظاهرة معادية بشدة للنظام السوفياتي” (7).

لن تفاجئ مسارات موسكو المتعرجة بين يهود فلسطين والاتحاد السوفياتي في سنوات 1940-1950 إلا أولئك الذين يهملون هذه الحقيقة الأساسية الأخرى: إن السياسة الخارجية السوفياتية لا تخضع للأيديولوجيا وإنما لمصالح دولة الاتحاد السوفياتي، كما كان يراها ستالين في هذه الفترة الانتقالية بين التحالف الكبير المناهض للنازية والحرب الباردة. وتبقى هيلين كارير دانكوس هي الوحيدة التي ما تزال تؤمن بأن “الأب الصغير للشعوب” كان يأمل في أن تنضم الدولة اليهودية إلى المعسكر الشيوعي.

أسلحة إلى الجماعات الصهيونية

في وقت مبكر من آب (أغسطس) 1948، لاحظ ستالين كيف رحب ديفيد بن غوريون، مؤسس إسرائيل ورئيس وزرائها، بالسفير الأميركي الأول، جيمس جروفر ماكدونالد: “إن إسرائيل ترحب بالدعم الروسي للأمم المتحدة، لكنها لن تقبل هيمنة سوفياتية. إن إسرائيل ليست غربية في توجهها فقط، بل إن شعبنا ديمقراطي ويدرك أنه لا يمكن أن يصبح قويًا وأن يبقى حرًا إلا من خلال التعاون مع الولايات المتحدة”(8). وبعد خمسة أشهر من ذلك، في الانتخابات الأولى، حصل الـ”ماكي” (الحزب الشيوعي الإسرائيلي) والـ”مابام” (الصهيوني اليساري) -اللذان كانت تحلم موسكو بتوحيدهما- على 3.5 و15 % فقط من الأصوات…

لذلك، لم تكن لدى موسكو أي أوهام بينما كانت تقدم دعمها للقوات المسلحة الصهيونية التي تقاتل من أجل إقامة دولة يهودية كبيرة و”متجانسة” قدر الإمكان -أي “مطهرة” من عربها. كان الاتحاد السوفياتي، في رؤية جيوستراتيجية بشكل أساسي، يعتمد عليهم لطرد “المملكة المتحدة” من فلسطين -وما وراء ذلك من الشرق الأوسط. وهي مملكة أنهكتها الحرب وأصبحت غير قادرة على الاحتفاظ بـ100 ألف رجل هناك، وتواجه فضلاً عن ذلك الإرهاب الصهيوني.

ووضع الأميركيون الهدف نفسه لأنفسهم، مع فارق هو أنهم كانوا يريدون -وتمكنوا من تحقيق ذلك في نهاية المطاف- أن يخلفوا البريطانيين. كان هناك تقارب وتنافس: في العام 1947 بدأت الحرب الباردة، التي سيؤذن بانطلاقها “انقلاب براغ” في شباط (فبراير) 1948. كان الحليفان السابقان، والخصمان المستقبليان، يتقاتلان من أجل منطقة حاسمة، تشكل طريق اتصال بين ثلاث قارات، وتحتوي على أكبر احتياطي نفطي في العالم، وتمثل الحزام الجنوبي “للمعسكر الاشتراكي”.

تدين المعرفة بخصوص دعم موسكو متعدد الأوجه للقادة الصهاينة كثيراً إلى الغوص الرائد الذي قام به لوران روكر في الأرشيف السوفياتي لغرض تأليف كتابه “ستالين، اليهود، وإسرائيل”. ويرى روكر أن الدعم السوفياتي تأكد فورًا على المستوى الدبلوماسي. وقد قدم الاتحاد السوفياتي مع “الديمقراطيات الشعبية” -باستثناء يوغوسلافيا- مساهمة حاسمة في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 1947 في توفير أغلبية الثلثين المطلوبة للمصادقة على “خطة التقسيم”. وقد تمسك غروميكو بحزم بهذا الموقف حتى عندما بدت واشنطن، في ربيع العام 1948، وأنها تفضل الإشراف الدولي على فلسطين: “الطريقة الوحيدة للحد من حمام الدم هي الإنشاء السريع والفعلي لدولتين في فلسطين”(9).

وقف الاتحاد السوفياتي، وهو أول دولة تعترف قانونًا بإسرائيل، إلى جانبها ضد التدخلات العسكرية العربية. وكانت إذاعته تشيد بالجندي الإسرائيلي “الذي هو على قناعة تامة بأنه يقاتل من أجل قضية عادلة، من أجل حماية حقوقه، ضد العرب الذين هم دمى للإمبريالية البريطانية”. كما ساندت موسكو تل أبيب في مواجهة الضغوط الدولية لصالح خطة الوسيط فولك برنادوت (الذي اغتيل في 17 أيلول (سبتمبر) 1948 على يد مجموعة “ليحي” الصهيونية)، ثم في قضية اللاجئين الفلسطينيين. وذهب ممثل موسكو حتى إلى درجة عدم التصويت على القرار 194 الذي يقر بـ”حق العودة للاجئين الفلسطينيين”. ولم يظهر الاختلاف الأول إلا في كانون الأول (ديسمبر) 1949، وكان موضوعه تدويل مدينة القدس.

فضلاً عن طابعه الدبلوماسي، كان يتم تقديم الالتزام السوفياتي على أنه سياسي: فقد فرض الكرملين خيار التقسيم على الحركة الشيوعية، حتى وإن أدى ذلك إلى تقسيم الشيوعيين الفلسطينيين والأحزاب الشيوعية العربية. ولكنه قام على الخصوص، منذ نهاية آذار (مارس) 1948، بتسليم كميات كبيرة من الأسلحة، بما في ذلك الدبابات والطائرات، عبر براغ، إلى عصابة الهاغانا. وتمت إقامة جسر جوي بين مدينة زاتيك وإسرائيل.

يقدر روكر أن القوات اليهودية حصلت في المجموع على ما تقرب قيمتها من 22 مليون دولار من الأسلحة التي اعترف دافيد بن غوريون فيما بعد بأنها “أنقذت البلاد […]. أشك كثيرًا في أننا كنا سنتمكن من البقاء من دونها خلال الأشهر الأولى”(10). وبناءً على اقتراح ميكونوس، سكرتير الحزب الشيوعي الإسرائيلي، الذي صادق عليه في القمة رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الحين، بن غوريون، والرئيس السوفياتي المستقبلي مالينكوف، وصلت كتيبة من 2000 متطوع في كانون الأول (ديسمبر) 1948 من براغ إلى إسرائيل، وتم نشرها وتوزيع عناصرها في جيش الدفاع الإسرائيلي.

سلط روكر الضوء على بُعد حاسم آخر لمساعدة موسكو، تمثل في دفع “الديمقراطيات الشعبية” إلى السماح “ليهودها” بالذهاب لتقديم يد المساعدة إلى “إخوانهم” في فلسطين. وقد كتب: “وصل حوالي 200 ألف يهودي من أوروبا الشرقية مباشرة […] بين العامين 1948 و1951، أي ما يمثل ثلث الهجرة إلى إسرائيل”. باختصار، باستخدام عبارته، قدم ستالين ليهود فلسطين أكثر ما يحتاجون إليه: “الرجال والأسلحة”. ومن المفارقات، أنه في الوقت نفسه أطلق العنان لقمع شرس ضد يهود الاتحاد السوفياتي، والذي لم يوقفه إلا موته في 5 آذار (مارس) 1953.

موجة معادية للسامية

بالنسبة لغييوم ريبوت، صاحب الفيلم الوثائقي “حياة ومصير الكتاب الأسود” (Vie et destin du Livre noir الذي تم بثه في قناة فرنسا الخامسة في 13 كانون الأول (ديسمبر) 2020)، فإن معاداة ستالين للسامية هي التي تفسر هذا التناقض. عندما كان مراهقًا التحق بمدرسة تيفليس الأرثوذكسية، وبقي متأثراً بلا شك برسوخ الأحكام المسبقة المعادية لليهود في الإمبراطورية القيصرية. وفي وقت مبكر من الثلاثينيات، ما انفك المدعي العام، أندريه فيشينسكي، يصر على يهودية العديد من القادة المعارضين للمرشد (الفويد-Vojd). لكن معاداة السامية الشعبية، حتى وإن استغلها الأخير، لا يمكن أن تكون السبب الوحيد لقمع سنوات 1947-1953.

لفهم هذا السلوك، يجب العودة إلى العام 1942، العام الذي تم فيه تشكيل “اللجنة اليهودية المناهضة للفاشية” بمبادرة من المكتب السياسي. وقد أراد ستالين تنظيم الدعم مع قتال الاتحاد السوفياتي ضد النازية وتقديم المساعدة لليهود الذين كانوا ضحايا الإبادة الجماعية النازية. وبناءً على اقتراح من ألبرت أينشتاين، قام اثنان من قادتها الرئيسيين، الممثل سولومون ميخويلز والشاعر إسحاق فيفر، بجولة ناجحة في الولايات المتحدة في العام 1943: وقد أعادا تحسين صورة الاتحاد السوفياتي هناك وجمعا مبالغ كبيرة من المال.

بموافقة قيادة الكرملين، قررت اللجنة اليهودية المناهضة للفاشية في صيف العام 1943 إعداد “كتاب أسود” حول إبادة اليهود في الاتحاد السوفياتي المحتل. وبين الغزو الهتلري في 22 حزيران (يونيو) 1941 ورحيل آخر جندي ألماني في العام 1944، تمت إبادة ما يقرب من مليوني يهودي، ابتداء من المذابح “العفوية” إلى شاحنات الغاز مرورًا بإطلاق النار الجماعي. ويحدد المؤرخون في صيف العام 1941 الانتقال من المجزرة إلى الإبادة الجماعية: عندما بدأت “الأينزاتسغروبن” (مجموعات القتل المتنقلة) في تصفية النساء والأطفال…

وأعطى كون الكاتبين المشهورين، إيليا أورينبورغ وفاسيلي غروسمان، تكفلا بتنسيق البحث صدى كبيراً للكتاب الأسود الذي كان ينتظر منه تأكيد خصوصية الإبادة اليهودية في جرائم النازية والمتعاونين معها من السكان الأصليين. وهي أبعاد لم تكن ترتاح لها القيادة الشيوعية التي ترغب في إبراز بطولة ووحدة الشعوب السوفياتية. وأصبح الكتاب الأسود مقياسًا لسياسة ستالين تجاه اليهود -حتى العام 1947، عندما تم حظره. وفي غضون ذلك، تصاعدت حملة القمع المعادية للسامية. وتضاعفت في العام 1946 التقارير المعادية “للقومية البرجوازية” التي ظهرت في العام 1943. وفي ذلك العام، أطلق أندريه جدانوف، “إيديولوجي” المكتب السياسي، حملة واسعة النطاق “مناهضة للعالمية” (مناهضة الكوسموبوليتانية).

قضية “المآزر البيض”

بدأ الهجوم الأخير في 13 كانون الثاني (يناير) 1948 باغتيال سليمان ميخويلس. وبعد عشرة أشهر، قام المكتب السياسي رسميًا بحل اللجنة اليهودية المناهضة للفاشية وأغلق جريدتها ومجلتها. وفي 28 كانون الثاني (يناير) 1949، نشرت جريدة “برافدا” مقالاً يدين “الكوسموبوليتانيين الجامحين والخبثاء، هؤلاء الانتهازيين الذين بلا جذور ولا ضمير […] مواطنين غير أصيلين وبلا وطن يسممون ثقافتنا البروليتارية برائحتهم النتنة […]”. وجاءت في ذلك الحين موجة من الاعتقالات والتعذيب.

استمر التصعيد مع المحاكمة (السرية) للجنة اليهودية المناهضة للفاشية من أيار (مايو) إلى تموز (يوليو) 1952: تم إعدام ثلاثة عشر من قادتها -باستثناء الباحثة ليزا ستيرن. وتبع ذلك اعتقال العديد من الكتاب اليهود، وإغلاق الصحف والمسارح اليديشية، وسحب كتب مؤلفين يهود من المكتبات…. وفي الأول من كانون الأول (ديسمبر)، صرح ستالين في اجتماع المكتب السياسي: “كل قومي يهودي هو عميل للمخابرات الأميركية”. وتصاعدت عملية “التطهير” حتى قضية “المآزر البيض”، هؤلاء الأطباء اليهود المتهمين بالتآمر لاغتيال ستالين. وحسب مؤرخين روس لسنوات التسعينيات، كان موت ستالين وحده هو الذي منع ترحيلهم الجماعي إلى سيبيريا.

يبقى هناك لغز في هذه الفجوة الكبيرة بين مساعدة اليهود في فلسطين وقمع يهود الاتحاد السوفياتي: هل اعتقد ستالين بأنه يستطيع الفصل بين السياسات الخارجية والداخلية؟ كان هوس النظام منذ الثلاثينيات: الحفاظ على الطابع الهرمي للسلطة. وهاجسه: منع أي أقلية من التمكن من استقلاليتها، خاصة إذا كانوا يهودًا لأن نفوذ اللجنة اليهودية المناهضة للفاشية داخل الاتحاد السوفياتي كما في الغرب كان يقلق الكرملين. وبعد أن كانت أداة، تحولت اللجنة تدريجيا إلى تهديد، خاصةً عندما تتجرأ على المطالبة بإنشاء جمهورية يهودية في القرم وليس في بيروبيدجان البعيدة.

كانت نقطة التحول في يوم 11 أيلول (سبتمبر) 1948، حين احتفل 20 ألف يهودي موسكو في -بدلاً من الألفي مصل المعتادين- بأول سفيرة لإسرائيل، غولدا مائير، في الكنيس الكبير. وتكررت هذه التعبئة في رُوش هَاشَنَاه (عيد رأس السنة اليهودية) وفي كيبور (يوم الغفران). وفي غضون ذلك، في جريدة “البرافدا” ليوم 21 أيلول (سبتمبر)، حذر أشهر المثقفين اليهود، إيليا أورينبورغ، الذي كان يتوقع الأسوأ، “إخوانه” فكتب: “إن مستقبل العمال اليهود في جميع البلدان مرتبط بمستقبل الاشتراكية. يهود الاتحاد السوفياتي، جنبًا إلى جنب مع كل الشعب السوفياتي، يعملون على بناء وطنهم الاشتراكي. إنهم لا ينظرون إلى الشرق الأوسط -إنهم ينظرون فقط إلى المستقبل”. وقدم ستالين عبرة استعراضية: زوجة وزير خارجيته فياتشيسلاف مولوتوف، التي كانت تتحدث باللغة اليديشية مع ممثل إسرائيل في حفل استقبال رسمي، أُجبرت على الطلاق، ثم تم القبض عليها وترحيلها في نهاية المطاف.

وجد القمع ضد اليهود أصداءً حتى في “الديمقراطيات الشعبية” في أوروبا الشرقية. وتشهد على ذلك المحاكمات المتزايدة هناك، من بودابست (1949) إلى براغ (1952)، ضد قادة شيوعيين، غالبًا ما كانوا يهودًا ويشار إليهم باسم “الصهاينة”: تشتبه فيهم موسكو، بعد الانشقاق اليوغسلافي، بالسعي إلى الاستقلال. وعلى هامش محاكمة سلانسكي ستتم أيضا محاكمة مردخاي أورين، زعيم هاشومر هاتزاير (صهيوني يساري) ومنظمين آخرين لعمليات بيع الأسلحة لإسرائيل.

لم تدم هذه الفجوة الكبيرة أكثر. وكلما زاد ارتباط إسرائيل بالغرب، خاصة خلال الحرب الكورية، تدهورت العلاقات مع موسكو. في 12 شباط (فبراير) 1953، حصلت القطيعة بعد هجوم على المفوضية السوفياتية. وبعد ثلاثة أسابيع من ذلك توفي ستالين.

سرعان ما نظر السوفيات إلى العالم العربي لجني ثمار انهيار النفوذ البريطاني: الثورات التي أطاحت بالملوك الموالين لبريطانيا في مصر (1952) والعراق (1958) جلبت إلى السلطة قادة كان “يتجاهلهم” الغرب، والذين تحالفوا لبعض الوقت مع الاتحاد السوفياتي. وفي العام 1971، غادر آخر جندي بريطاني الخليج العربي.

*دومينيك فيدال: صحفي ومؤرخ، مؤلف كتاب “معاداة الصهونية = معاداة السامية”؟ (2018). ترجم المقال من الفرنسية حميد العربي.

