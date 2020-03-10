“ستاندرد تشارترد” و”إنجاز” يحتفلان بيوم المرأة العالمي

عمان- احتفل بنك ستاندرد تشارترد ومؤسسة إنجاز، مؤخراً، بمناسبة يوم المرأة العالمي. وتضمن الحفل، الذي حضره أعضاء من مجلس إدارة مؤسسة إنجاز ومجموعة من الرؤساء التنفيذيين ومديري المؤسسات والشركات الكبرى من مختلف القطاعات وأكثر من 120 طالبة من المستفيدات ضمن برنامج Goal الذي يتم تنفيذه من قبل مؤسسة “إنجاز” وبشراكة رائدة مع بنك “ستاندرد تشارترد”، عرضا لقصص نجاح شابات رياديات أردنيات، الكابتن الطيار هديل خمش التي شاركت قصتها وكيف تميزت في مجال الطيران، والريادية روان بركات التي أسست مبادرة رنين الهادفة إلى توفير خدمات للأطفال كفيفي البصر.

وناقش الحفل الشعار الذي تبناه اليوم العالمي للمرأة “EachforEqual”؛ حيث دارت حلقات نقاشية بين المشاركين والطالبات بهدف تسليط الضوء على أهمية تفعيل دور المرأة وتمكينها في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية.

وبهذه المناسبة، علق مهند مكحل، الرئيس التنفيذي لبنك “ستاندرد تشارترد” الأردن، قائلا: “يسعدنا اليوم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة وتسليط الضوء على دور المرأة وإنجازاتها في شتى المجالات، وإبراز نجاحاتها لتكون القائدة الملهمة للأجيال المقبلة، فالمرأة هي المحرك الرئيسي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية”.

وأكد مكحل، قائلا: “إن أهمية برنامج Goal تأتي من كونه يسعى لإحداث تأثير تحويلي؛ حيث يبني الثقة بالنفس ويمنح الفتيات فرصا أفضل في الحياة ويمكنهن من الانخراط كقوة عاملة في الإنتاج والتنمية”.

ومن جهته، قال مهند جراح المدير التنفيذي لإنجاز التعليم في مؤسسة “إنجاز”: “إن احتفالنا بيوم المرأة العالمي يأتي تثمينا للدور العظيم الذي تقوم به المرأة في المجالات كافة وعلى جميع الأصعدة، فهي تقود اليوم دورا محوريا أساسيا مكملا لبناء المجتمعات”.