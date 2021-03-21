ستاندرد تشارترد وبتر بیزنس یحتفلان بیوم المرأة العالمي

بمناسبة یوم المرأة العالمي. حیث عقدت شركة بتر بیزنس برعایة بنك ستاندرد

تشارترد جلسة حواریة وتحفیزیة عبر الانترنت بعنوان “المرأة في القیادة: تحقیق مستقبل متساوٍ

.”COVID- في عالم 19

تم استضافة خمسة من المتحدثین المتمیزین والخبراء في مجالاتھم لمشاركة خبراتھم فیما یتعلق بتمكین المرأة والعوامل التي تساعد على نجاحھا ووصولھا إلى مناصب قیادیة قي العالم العربي.

وعالجت الجلسة محاور متنوعة شملت تمكین المرأة ودور الشركات في تنمیة ثقافة

المساواة في فرص العمل ومستقبل الأجیال في ھذا الصدد. وشملت الجلسة كل من

عطوفة السیدة خلود السقاف المدیر العام لصندوق استثمار أموال الضمان

الاجتماعي، والسیدة نادیا شاھین المدیر العام لشركة أمین قعوار وأولاده، والسیدة

نسرین قطامش المدیر العام لمؤسسة الحسین للسرطان والبرنامج الأردني لسرطان

الثدي، والآنسة نورا النصف رئیس شؤون الشركات والتسویق للشرق الأوسط في

بنك ستاندرد تشارترد، والسید مھند المكحل الرئیس التنفیذي لبنك ستاندرد تشارترد

الأردن. وقامت بإدارة الجلسة السیدة عبیر قمصیة المؤسس والمدیر العام لشركة

بتر بیزنس.

وفي هذه المناسبة علق السيد مهند مكحل الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد الأردن قائلا:”یلتزم بنك ستاندرد تشارترد بتمكین المرأة ودعمھا في مختلف أماكن العمل والمجتمعات التي نتواجد بھا، مشیرا إلى أن الإناث یمثلن نسبة كبیرة من إجمالي الموظفین في البنك وھو أكبر دلیل على حرص البنك على تقدیم كافة أشكال الدعم للفئة النسائیة وحثھن على التمیز والإبداع”

وأضاف “یواصل بنك ستاندرد تشارترد نھجه الاجتماعي والتزامه بمسؤولیته تجاه

المجتمع وخدمة جمیع فئاته من خلال رعایة ھذا النوع من المبادرات، ولطالما كان

في مقدمة مؤسسات القطاع الخاص في قیادة المبادرات الاجتماعیة ودعم فئات

المجتمع المختلفة.

وفي السياق ذاته، أعربت السيدة عبير قمصية المؤسس والمدیر العام لشركة بتر

بیزنس عن مدى سعادتها بالتعاون مع بنك ستاندرد تشارترد في إقامة الجلسة

الحوارية وقالت: “إن هذا التعاون يدل على إيمان البنك بأهمية تمكين المرأة

وتعزيز شأنها في المجتمع، وخصوصا في الوقت الحالي وعبرت عن أهمية دور

الرجل في دعم المرأة للوصول الى المراكز العليا، وأعربت عن أهمية سير المرأة

والرجل معًا في طريق النجاح والتكاتف من أجل تسريع التكافؤ بين الجنسين، ومن أجل مستقبل يعد بالأمل لوطننا العربي الحبيب.