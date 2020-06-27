السينما السودانية تتصدر”جوائز النقاد للأفلام العربية”

عمَان-الغد- أعلن مركز السينما العربية عبر احتفالية على موقع Zoom، عن الفائزين بجوائز النسخة الرابعة من جوائز النقاد للأفلام العربية، ضمن فعاليات سوق مهرجان كان الافتراضي.

وهي الجوائز التي تُمنح للأفلام العربية التي تم إنتاجها خلال 2019، بمشاركة لجنة تحكيم تتكون من 141 ناقداً من 57 دولة يشاهدون الأفلام العربية عبر موقع Festival Scope ويقومون بالتصويت للأفضل في فئات الجوائز.



ما هي ترشيحات جوائز النقاد للأفلام العربية؟

قائمة الجوائز مصحوبة بالمنصات التي يمكن مشاهدة الأفلام من خلالها:

مشهد من فيلم الحديث عن الأشجار السوداني

أفضل فيلم وثائقي

الحديث عن الأشجار (BFI Player and Amazon) | إخراج: صهيب قسم الباري | السودان

أفضل فيلم روائي

إن شئت كما في السماء (OSN) | إخراج: إيليا سليمان | فلسطين

أفضل ممثلة

هند صبري | نورا تحلم (نتفليكس) | تونس

هند صبري على ملصق فيلم “نورا تحلم”

أفضل ممثل

سامي بو عجيلة | بيك نعيش | تونس

أفضل سيناريو

أمجد أبو العلاء ويوسف إبراهيم | ستموت في العشرين (نتفليكس) | السودان

أفضل مخرج

إيليا سليمان | إن شئت كما في السماء (OSN)| فلسطين

وانطلقت جوائز النقاد للأفلام العربية انطلقت في نسختها الأولى على هامش فاعليات الدورة الـ70 من مهرجان كان السينمائي.

وتمنح الجوائز لأفضل إنجازات السينما العربية سنوياً في فئات أفضل فيلم روائي ووثائقي ومخرج ومؤلف وممثلة وممثل.

وتضم لجنة تحكيم الجوائز هذا العام 141 من أبرز النقاد العرب والأجانب ينتمون إلى 57 دولة بأنحاء العالم، وهو ما يحدث لأول مرة في تاريخ السينما العربية،.

وتتولى منصب مدير جوائز النقاد للأفلام العربية الناقدة الأميركية ديبورا يانغ.



وقد وقع الاختيار على القائمة النهائية المرشحة للجوائز وفقًا لمعايير تضمنت أن تكون الأفلام قد عرضت لأول مرة دولياً في مهرجانات سينمائية دولية خارج العالم العربي خلال عام 2019.

ويشترط أيضا وأن تكون إحدى جهات الإنتاج عربية (أياً كانت نسبة وشكل مشاركتها بالفيلم)، بالإضافة إلى أن تكون الأفلام طويلة (روائية أو وثائقية).

يذكر أن مركز السينما العربية مؤسسة غير ربحية مسجلة في أمستردام تأسست في 2015 على يد MAD Solutions بهدف الترويج للسينما العربية.

ويوفر مركز السينما العربية لصناع السينما العربية، نافذة احترافية للتواصل مع صناعة السينما في أنحاء العالم، عبر عدد من الفاعليات التي يقيمها.

وتتيح تكوين شبكات الأعمال مع ممثلي الشركات والمؤسسات في مجالات الإنتاج المشترك، التوزيع الخارجي وغيرها.