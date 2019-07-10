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ستوريدج يعرض مكافأة ضخمة لمن يعثر على كلبه المفقود

منذ ساعتين

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لندن – أعلن المهاجم الإنجليزي دانييل ستوريدج عن مكافأة بقيمة 30 ألف جنيه استرليني (33 ألف يورو) لمن يعثر على كلبه المفقود.

ونشر ستوريدج، الذي لا يلعب لأي فريق حاليا بعد عدم تجديد عقده مع ليفربول، على حساباته للشبكات الاجتماعية صورا لمنزله المسروق في لوس أنجليس (هوليوود).

ويعتقد ستوريدج أن الكلب قد سرق أثناء السطو، ولهذا يعرض مكافئة لمن يعثر على الكلب، حيث نشر اللاعب صورا للكلب للمساعدة في البحث عنه. (إفى)

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