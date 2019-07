ستوريدج يعرض مكافأة ضخمة لمن يعثر على كلبه المفقود

لندن – أعلن المهاجم الإنجليزي دانييل ستوريدج عن مكافأة بقيمة 30 ألف جنيه استرليني (33 ألف يورو) لمن يعثر على كلبه المفقود.

ونشر ستوريدج، الذي لا يلعب لأي فريق حاليا بعد عدم تجديد عقده مع ليفربول، على حساباته للشبكات الاجتماعية صورا لمنزله المسروق في لوس أنجليس (هوليوود).

Daniel Sturridge has offered a £30,000 reward for the return of his stolen dog.

"I'll pay whatever – it doesn't matter the cost."

— BBC Sport (@BBCSport) July 9, 2019