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ستيرلينغ: العنصرية هي المرض الوحيد في الوقت الحالي

منذ ساعتين

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لندن – يدعم رحيم ستيرلينغ، لاعب فريق مانشستر سيتي، الاحتجاجات ضد العنصرية التي تُقام حول العالم، موضحا أن العنصرية هي الوباء الأهم في الوقت الحالي الذي يتوجب مكافحته.

وأكد اللاعب الإنجليزي لشبكة قنوات (بي بي سي): “أعلم أن هذا قد يبدو غير مريح بعض الشيء، لكن العنصرية هي المرض الوحيد في الوقت الحالي الذي نحاربه”.

وأضاف: “هي أهم شيء في هذه اللحظة، لأنها أمر يحدث منذ سنوات، فمثل ما يحدث مع الوباء، يتوجب علينا إيجاد حل وإيقافها”.

وأثار مقتل المواطن الأميركي ذو الأصول الأفريقية جورج فلويد مختنقا على يد شرطي أبيض البشرة سلسلة من الاحتجاجات حول العالم ضد العنصرية. (إفي)

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