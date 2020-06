ستيرلينغ: العنصرية هي المرض الوحيد في الوقت الحالي

لندن – يدعم رحيم ستيرلينغ، لاعب فريق مانشستر سيتي، الاحتجاجات ضد العنصرية التي تُقام حول العالم، موضحا أن العنصرية هي الوباء الأهم في الوقت الحالي الذي يتوجب مكافحته.

وأكد اللاعب الإنجليزي لشبكة قنوات (بي بي سي): “أعلم أن هذا قد يبدو غير مريح بعض الشيء، لكن العنصرية هي المرض الوحيد في الوقت الحالي الذي نحاربه”.

Raheem Sterling has given his backing to the #BlackLivesMatter protests gripping the world in the wake of George Floyd's death in the United States.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) June 8, 2020