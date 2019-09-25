ستيرويدات بناء الأجسام تهدد بالعقم

الغد- حذرت عيادة آي في آي ميدل إيست للخصوبة من أن تناول الستيرويدات الخاصة ببناء الأجسام (Anabolic Steroids) يصغر الخصيتين ويهدد الرجال بالعقم.
وقال المدير الطبي للعيادة الدكتور فرانسيسكو رويز “تؤدي هذه الأدوية إلى تقليص حجم الخصيتين، مما يؤثر على قدرتها على إنتاج الحيوانات المنوية، كما أنها قد تتسبب في الإصابة بسرطان البروستات، بالإضافة إلى مجموعة من المشاكل الصحية الأخرى”.
وأضاف رويز أنه عادة ما يستخدم الرجال المنشطات البنائية من أجل رفع مستوى هرمون “التستوستيرون”، مما يؤدي إلى زيادة الكتلة العضلية وتحسين قوة العضلات كما نقلت الجزيرة عن الوكالة الألمانية.
ولكن تلك الأدوية يكون لها تأثير عكسي ومدمر على الخصيتين، فنتيجة لاعتماد الجسم على مصادر خارجية ينخفض إنتاج هرمون التستوستيرون في الخصيتين كأحد الآثار الجانبية، مما يؤدي إلى انخفاض عدد الحيوانات المنوية لدى المستخدم وفي بعض الحالات يصل للصفر.
هذا بالإضافة لما تحقق منه الباحثون بشأن الأضرار التي تحدثها المنشطات البنائية على تكوين خلايا الحيوانات المنوية.