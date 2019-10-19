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ستيفانو سينسي ينضم إلى قائمة المصابين في انتر ميلان

منذ 21 دقيقة

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روما – انضم اللاعب ستيفانو سينسي، الذي يعاني من مشكلات في عضلات الفخذ، الجمعة لقائمة المصابين بفريق إنتر ميلان والتي تضم أيضا المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز والمدافع دانيلو دامبروزيو، وذلك حسبما أعلن النادي الإيطالي في بيان رسمي.

وأوضح البيان الصادر عن النيراتزوري: “خضع ستيفانو سينسي لآشعة الرنين المغناطيسي. وشعر لاعب الوسط -الذي يتعافى حاليا من استطالة عضلات الفخذ التي لحقت به خلال مباراة يوفنتوس في السادس من الشهر الجاري- بآلام بسيطة في الفخذ الأيمن خلال تدريبات الأمس”.

وأضاف البيان: “كشفت الفحوصات عن وجود إصابة في العضلة القطنية الكبيرة. سيتم تقييم حالة اللاعب من جديد خلال الأيام المقبلة”.

وبهذا من المحتمل غياب اللاعب -الذي أصبح أحد قادة وسط ملعب الفريق تحت قيادة مدربه أنطونيو كونتي- عن المواجهتين المقبلتين أمام كل من ساسولو في بطولة الدوري الإيطالي “السيري آ” وبروسيا دورتموند الالماني في دوري الأبطال.

وشهدت الأيام الأخيرة أخبارا غيرجيدة للإنتر بعد إصابة مهاجمه سانشيز في وتر الكاحل، وأيضا دانيلو دامبروزيو الذي أصيب بكسر في أحد أصابع القدم خلال مشاركته مع المنتخب الإيطالي في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا “يورو 2020”. (إفي)

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