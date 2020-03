ستيف بروس يطلب من لاعبي نيوكاسل بملازمة منازلهم

لندن – طلب مدرب نادي نيوكاسل ستيف بروس من لاعبيه ملازمة منازلهم خلال فترة توقف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي ستمتد حتى مطلع نيسان (أبريل) المقبل، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت رابطة البريميرليغ الجمعة، وقف المباريات راهنا على أمل التمكن من استئنافها في الرابع من نيسان (أبريل) المقبل، في إطار جهود مكافحة تفشي فيروس “كوفيد-19” الذي كبّل كرة القدم الأوروبية ومختلف المنافسات الرياضية عالميا، بعدما حصد أكثر من خمسة آلاف وفاة في دول عدة.

وفي كرة القدم الإنجليزية، تأكدت إصابة مدرب أرسنال الإسباني ميكل أرتيتا ولاعب تشيلسي كالوم هادسون-أودوي بالفيروس، وسط شبهات باحتمال ان يكون “كوفيد-19” قد طال أيضا لاعبين آخرين. وستفرض إجراءات العزل الطوعي والحجر الصحي على اللاعبين للحفاظ على لياقتهم ليكونوا على استعداد بدني لاستئناف الموسم.

Steve Bruce says Newcastle prepared for fixture suspension four weeks ago https://t.co/RUMISdgjkT

— The Guardian (@guardian) March 13, 2020