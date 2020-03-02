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ستينية تنتحر شنقا في شفا بدران

منذ 12 دقيقة

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طلال غنيمات

عمان- أقدمت مسنة في الستينات من العمر، اليوم الاثنين، على الانتحار شنقا، في منزلها بمنطقة شفا بدران شمالي العاصمة عمان.

وقال مصدر أمني إن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا بوجود جثة في إحدى الشقق السكنية بالمنطقة، وتوجهت على الفور إلى الموقع وعثرت على جثة السيدة، مضيفا أن التحقيقات الأولية تشير إلى أنها أقدمت على الانتحار.

وأشار المصدر إلى أن الأجهزة المختصة حضرت إلى الموقع للكشف على الجثة، قبل أن يتم تحويلها إلى المستشفى ثم للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، مبينا أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا للوقوف على كافة الملابسات.

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