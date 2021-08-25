ست أفكار عميقة ومرعبة

هآرتس

اسرائيل شيرنتسل 25/8/2021

في هذه الاثناء صادقت المحكمة العليا على استمرار احتجاز جثمان احمد عريقات كورقة مساومة ضد حماس، الذي هو أحد سكان أريحا والذي اتهم بأنه “ارهابي” وتم اطلاق النار عليه من قبل الجيش قبل اكثر من سنة تقريبا. قضاة الاغلبية، نيل هندل ودافيد مينتس، تمسكوا بتعديل قرار الكابنت السياسي الامني الذي يسمح بذلك، في حين أن قاضي الاقلية، اسحق عميت، استند الى الوضع القانوني عند قتل عريقات، الذي لا يسمح باحتجاز الجثمان.

يبدو أن هذا تمرين في قواعد النحو القانونية. ومن الذي يهتم في الاصل بجثامين المقاومين، مع ذلك، يوجد عدد من الدروس:

1 – نفتالي بينيت يتمسك بموقفه. سنعود الى 23 شباط (فبراير) 2020، في حينه كان بينيت وزير الدفاع. في ذاك اليوم أمر جرافة تابعة للجيش الاسرائيلي بالاقتراب من الجدار الحدودي في القطاع، حيث كان يستلقي هناك شاب اطلقت عليه النار بعد محاولة تسلل. الحادثة تم توثيقها وصورة الجرافة التي حملت جثته اثارت عاصفة “لبضع ساعات”، اجتازت حدود القطاع. في نفس الوقت اطلقت الصواريخ من غزة ولكنها لم تؤد الى اضرار مباشرة، بينما ادخل السكان الى الملاجئ. استمرار السياسة، وحتى تطويرها، يثبت أن النظام اعتقد أنه عمل بشكل سليم.

ثمن يوم الحرب ذاك امام القطاع اعتبر في حينه، واليوم ايضا، معقول بشكل كامل. ولا توجد أي اشارات على أن مواطني اسرائيل، بمن فيهم الذين يوجدون على خط التماس، يشككون بمصداقية هذه العملية. اقوال بينيت بعد الحادثة ما تزال صحيحة بالنسبة له حتى الآن ايضا: “لقد سئمنا من الانتقاد المنافق لليسار ضد عدم الانسانية الذي يتمثل باستخدام الجرافة… نحن نقوم بقطف نشطاء حماس من اجل استخدامهم كورقة مساومة، هذا ما يجب وهذا ما تم فعله”.

2 – بني غانتس في اعقاب بينيت. عندما كان غانتس وزير الدفاع تم توسيع القرار المبدئي لاحتجاز جثامين المقاومين وقد تم ايضا تطبيقه في المناطق. وقد خاب الأمل في أن يتصرف بطريقة اخرى. والآن ايضا في الوقت الذي طلب فيه رئيس الاركان، افيف كوخافي، على الاقل خفض شدة اللهب في المناطق، لم نسمع من الوزير أي شيء. ومن حسن الحظ أنه لم يكن رئيس الاركان في زمن اليئور ازاريا.

3 – فائدة شكلية فقط. من المفهوم أنه من الجدير ومن الصواب فعل الكثير من اجل اعادة جثامين جنودنا، واكثر من ذلك المواطنين الاحياء، من أسر حماس. ولكن يجب علينا ألا نتصرف مثل حماس. التعليمات اليهودية الكلاسيكية هي أن عودة السجين الحي أهم بكثير من عودة الموتى. اضافة الى ذلك، توسيع سياسة احتجاز الجثامين لتشمل المناطق ايضا ستؤدي الى زيادة شعبية حماس، ومن يعارضونها سيضطرون الى شكرها عندما تكون هي التي حررت جثامين اعضاء فتح (احمد عريقات هو أحد اقارب صائب عريقات، الذي هو من كبار شخصيات السلطة والعدو اللدود لحماس، الذي توفي قبل عشرة اشهر تقريبا). أنا أتجرأ على التخمين بأنه لا يوجد أي شخص من كبار شخصيات جهاز الامن يعتقد حقا أن احتجاز جثامين اشخاص من سكان المناطق سيفيد في المفاوضات مع حماس، ويبدو أن هذا ايضا هو رأيهم بالنسبة لاحتجاز جثامين الغزيين. حماس تريد تحرير مقاوميها احياء، وهي ستحقق ذلك. والسؤال المهم هو كم عددهم ومن أي مستوى.

4 – موقف اليسار من الحكومة. بالتأكيد توجد مواضيع ملحة اكثر، لكن متى سنرى أخيرا تعبير حقيقي على وجود ميرتس وحزب العمل في الحكومة، في امور ترتبط بالساحة الفلسطينية؟

5 – طاعة في المستوى البيروقراطي. من المثير للاهتمام معرفة اذا كان في وقت صياغة رد الدولة على المحكمة العليا كان هناك شخص أو اكثر في جهاز الامن أو في جهاز القضاء قد اثار افكار هرطقة (امام المسؤولين عنه وليس بينه وبين نفسه) فيما يتعلق بضرورة الاحتفاظ بالجثامين، أو أن طريقة “لماذا أقوم بتوريط نفسي” هي السائدة حتى الآن.

6 – قل لي من هو القاضي وأنا سأقول لك ما هو قرار الحكم. ربما تكون هذه مقولة كاسحة جدا، لكن لا شك أننا في الطريق الى هناك. شخصان من الذين يعتمرون القبعات هما اللذان أيدا احتجاز الجثامين، في حين أن القاضي الليبرالي، مكشوف الرأس، عارض ذلك. هذا النموذج الذي يخيب الآمال هو أحد الثمار غير الناضجة لـ”نجاح” وزيرة العدل السابقة، اييلت شكيد: اضافة قضاة محافظين و”قوميين”. ليس من نافل القول التذكير بأنها عضوة في لجنة تعيين القضاة حتى الآن.

في الوقت الحالي حيث تحاول اسرائيل التهدئة في الضفة الغربية وتعمل على تعزيز مكانة السلطة الفلسطينية التي توجد في حالة ركود مستمرة ومتفاقمة، فانه من الافضل القيام ببادرة حسن نية تجاه الفلسطينيين في المناطق بقدر المستطاع. ايضا الاخلاق هي أمر ممكن، واحتجاز الجثامين لفترة طويلة غير مشمول في ذلك.