سجال بين رؤساء أندية بدوري الدرجة الأولى

عمان – الغد – خاض عدد من رؤساء أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، سجالا فيما بينهم، بسبب نتائج عدد من المباريات في الدوري.

وتبادل رؤساء أندية، في رسائل صوتية مسجلة، على مجموعة “واتساب” الاتهامات، بسبب ما أسموه مطالب بعض لأندية بالفوز على أندية أخرى، ما يدخل في باب محاولة التأثير في نتائج المباريات.

وشهدت الرسائل الصوتية، عتابا وصل إلى حد الاتهام، ما دفع بعضهم للتريث قبل اصدار الاحكام.

“فيفا” يحول قضية عيد لغرفة فض المنازعات

خاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، المدرب الأردني سلامة عيد، لابلاغه بأن الشكوى التي رفعها المدرب ضد نادي سلام زغرتا اللبناني، تم تحويلها إلى غرفة فض المنازعات، تمهيدا للحكم فيها في غضون 30 يوما.

وأكد المحامي عماد حناينة الذي يتولى الدفاع عن عيد، أن “فيفا” أبلغه بتحويل القضية لغرفة فض المنازعات، بانتظار الحكم فيها خلال شهر.

وكان سلامة عيد، اشرف على تدريب حراس مرمى فريق السلام زغرتا اللبناني، قبل أن يغادره نتيجة فسخ عقده، ما دفعه لتقديم شكوى في “فيفا”. – (أخبار النجوم)