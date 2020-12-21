سجل الفائزين في السنوات الـ 10 الأخيرة في الدوري الأمريكي للمحترفين

لوس انجليس – في ما يأتي سجل الفائزين في السنوات العشر الاخيرة في دوري كرة السلة الامريكي للمحترفين، قبل انطلاق موسم 2020-2021 الثلاثاء:

2011: دالاس مافريكس

2012: ميامي هيت

2013: ميامي هيت

2014: سان أنتونيو سبيرز

2015: غولدن ستايت ووريرز

2016: كليفلاند كافالييرز

2017: غولدن ستايت ووريرز

2018: غولدن ستايت ووريرز

2019: تورونتو رابتورز

2020: لوس أنجليس ليكرز

– الأكثر تتويجا (بين قوسين اللقب الاخير)

1- بوسطن سلتيكس (2008) ولوس انجليس ليكرز (2020) 17 لقبا

3- شيكاغو بولز 6 ألقاب (1998)

غولدن ستايت ووريرز 6 ألقاب (2018)

5- سان أنتونيو سبيرز 5 ألقاب (2014) -(أ ف ب)