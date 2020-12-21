سجل الفائزين في السنوات الـ 10 الأخيرة في الدوري الأمريكي للمحترفين

لوس انجليس – في ما يأتي سجل الفائزين في السنوات العشر الاخيرة في دوري كرة السلة الامريكي للمحترفين، قبل انطلاق موسم 2020-2021 الثلاثاء:
2011: دالاس مافريكس
2012: ميامي هيت
2013: ميامي هيت
2014: سان أنتونيو سبيرز
2015: غولدن ستايت ووريرز
2016: كليفلاند كافالييرز
2017: غولدن ستايت ووريرز
2018: غولدن ستايت ووريرز
2019: تورونتو رابتورز
2020: لوس أنجليس ليكرز
– الأكثر تتويجا (بين قوسين اللقب الاخير)
1- بوسطن سلتيكس (2008) ولوس انجليس ليكرز (2020) 17 لقبا
3- شيكاغو بولز 6 ألقاب (1998)
غولدن ستايت ووريرز 6 ألقاب (2018)
5- سان أنتونيو سبيرز 5 ألقاب (2014) -(أ ف ب)