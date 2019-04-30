سجل هدفا في الثواني الأخيرة.. فضال ينقذ بيتيس من الخسارة

الغد- أنقذ المدافع المغربي زهير فضال فريقه ريال بيتيس من الهزيمة على ملعبه أمام إسبانيول وقاده إلى التعادل بهدف لمثله الاثنين في ختام منافسات المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم (ليغا)، بعدما خطف هدفا في الثواني الأخيرة للمباراة.

وكادت المباراة أن تنتهي بفوز إسبانيول بهدف سجله سيرجي داردير في الدقيقة 37، لكن فضال خطف هدف التعادل لريال بيتيس في الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.

وبهذا التعادل رفع بيتيس رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثاني عشر بفارق الأهداف خلف إسبانيول صاحب المركز الحادي عشر.

وكانت منافسات المرحلة الخامسة والثلاثين قد بدأت السبت الماضي وأسفرت عن فوز كل من برشلونة على ليفانتي، وجيرونا على إشبيلية، وإيبار على فالنسيا، وأتليتكو مدريد على إيبار بهدف نظيف. كما فاز ريال سوسييداد على خيتافي 2-1، بينما خسر ريال مدريد أمام رايو فاليكانو بهدف دون رد.

وفي بقية المباريات، تعادل فياريال مع هويسكا بنتيجة 1-1، وأتلتيك بلباو مع ألافيس بالنتيجة نفسها، بينما تعادل ليغانيس مع سلتا فيغو سلبيا.